ترشيحات البوكر.. المخضرمون يزيحون الشباب

الروائي البريطاني الياباني الأصل كازوو إيشيغورو قبيل مؤتمر صحفي في ستوكهولم في 6 ديسمبر 2017 لمناسبة فوزه بجائزة نوبل للآداب (أ ف ب)

أعلنت قائمة المرشحين لنيل جائزة بوكر الأدبية البريطانية، الثلاثاء، وتضم ستة روائيين سبق لهم الفوز بهذه المكافآت العريقة.

وحصل المؤلف البريطاني من أصل ياباني، كازوو إيشيغورو (66 عاما) على خامس ترشيحاته لهذه الجائزة الأدبية التي أطلقت سنة 1969، ويمكن للمؤلفين من أي جنسية التنافس عليها، شرط أن يكتبوا باللغة الإنجليزية.

وفاز بالجائزة العام 1989 عن روايته «ذي ريماينز أوف ذي داي» (بقايا النهار)، لكنه رشح لنيل هذه المكافأة أيضا سنة 1986 عن روايته «أن أرتيست فروم ذي فلوتيغ وورلد» (فنان من العالم العائم)، وسنة 2000 عن «ون وي وير أورفنز» (عندما كنا يتامى) والعام 2005 عن «نيفر لت مي غو» (لا تدعني أذهب أبدا).

ورشح الكاتب الحائز جائزة نوبل للآداب سنة 2017، هذه المرة عن روايته الثامنة، «كلارا والشمس» التي تقدم «رؤية بريئة بعيدة من الأنانية عن السلوك الغريب للبشر المهووسين والمجروحين بالسلطة والموقع والخوف».

كما ضمت القائمة خمسة روائيين آخرين سبق أن رشحوا سابقا لهذه الجائزة، وهم دايمن غالغوت عن روايته «ذي بروميس» (الوعد)، وماري لوسون عن «إيه تاون كالد سولايس» (مدينة اسمها سولايس)، وريتشارد باورز عن «بيوايلدرمنت» (الحيرة) وسونجيف ساهوتا عن «تشاينا روم».

في المحصلة، اختير ثلاثة عشر عملا من لجنة تحكيم مكونة من خمسة قضاة من بين 158 رواية منشورة في المملكة المتحدة أو أيرلندا في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2020 و30 سبتمبر 2021.

ومن بين هذه الأسماء الـ13، ست نساء وكاتبان يرشحان عن روايتهما الأولى، وهو عدد متدنٍ مقارنة مع نسخة العام السابق التي شهدت ترشيح ثمانية كتاب جدد.

وفي العام الماضي، منحت الجائزة للاسكتلندي دوغلاس ستيوارت عن روايته الأولى «شوغي باين» التي تتمحور حول عائلة من الطبقة العاملة في غلاسكو تكافح الإدمان على الكحول والفقر في ثمانينات القرن العشرين.

وسيعلن أسماء المرشحين النهائيين الستة في 14 سبتمبر، قبل اختيار الفائز في 3 نوفمبر، مع مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه (69 ألف دولار).