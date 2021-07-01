«ذي ويكند» يعمل على مسلسل جديد إنتاجا وكتابة وتمثيلا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 04:01 مساء
«ذي ويكند» خلال عرض فني في استراحة ما بين الشوطين في مباراة «سوبربول» بولاية فلوريدا الأميركية، 7 فبراير 2021 (أ ف ب)

يعمل المغني الكندي «ذي ويكند» على مسلسل جديد لحساب قناة «إتش أي أو» يتولى خلاله مهام الإنتاج والكتابة والتمثيل، حسب ما أفادت القناة التي تبث عبر الكابل لوكالة «فرانس برس» في تأكيد لمعلومة نشرها موقع «ديدلاين».

وسيحمل المسلسل عنوان «ذي آيدل» وهو يتطرق إلى لقاء بين مغنية بوب وصاحب ملهى ليلي في لوس أنجليس يتبين لاحقا أنه يؤدي دورا مركزيا في طائفة سرية.

ويخوض المغني الكندي، واسمه الحقيقي أبيل تيسفايي، المشروع بالتعاون مع سام ليفينسون الذي أخرج خصوصا مسلسل «مالكولم أند ماري» (2021) الفائز في مهرجان «صندانس».

ويُعرف المغني البالغ 31 عاما بشغفه الكبير بالسينما. وقدم في الأغنيات المصورة في آخر ألبوماته، «أفتر آورز» الصادر في مارس 2020، إشارات إلى أفلام معروفة بينها «أفتر آورز» و«تشاينا تاون».

ولطالما أبدى اهتماما بالفن السابع لدرجة أنه وافق على تأدية شخصيته الحقيقية في فيلم بميزانية محدودة للأخوين سافدي بعنوان «أنكات جيمز» (2019). وحظي العمل بإشادة من النقاد.

وكانت أغنيته «بلايندينغ لايتس» من ألبوم «أفتر أورز»، الأكثر استماعا على سبوتيفاي سنة 2020. وحطمت الرقم القياسي لأطول فترة ضمن تصنيف الأعمال الخمسة الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة، مع 43 أسبوعا في مقابل 27 لحامل اللقب سابقا، «تشاينسموكرز» وإد شيران.

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