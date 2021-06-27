فوز خضر حسن بجائزة «الثقافة المصرية» في الكاريكاتير

خضر حسن (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن المجلس المصري الأعلى للثقافة أسماء الفائزين في مسابقة فن الكاريكاتير، التي نظمها مؤخرا، وكان موضوعها جائحة كورونا.

وكشف الفنان فاروق موسى، عضو لجنة التحكيم.،جوائز المسابقة عبر قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع «يوتيوب»، مشيرًا إلى أن المسابقة تحمل عنوان «جائحة كورونا وتأثيرها على المجتمع المصري».

وتقدم للمسابقة 29 متسابقًا، قدموا 87 عملًا بمستويات فنية مختلفة، واختارت لجنة التحكيم بالمسابقة في البداية11 متسابقًا تتطابق أعمالهم مع معايير وشروط المسابقة، وبالنهاية استقرت اللجنة بعد التصويت على اختيار 6 متسابقين للفوز بالمراكز الأولى للمسابقة.

قائمة الفائزين

وفاز بالمركز الأول للجائزة مناصفة وقيمتها 25 ألف جنيه الفنان خضر حسن حبيب والفنان تامر يوسف أحمد، وفاز بالمركز الثاني للجائزة وقيمتها 15 ألف جنيه مناصفة الفنان سمير عبد الغني إبراهيم، والفنان إسلام فضل الله، والمركز الثالث للجائزة، التي قيمتها 10 آلاف جنيه فاز بها مناصفة أيضًا الفنان هاني عبد الرحيم طلبة، والفنان عمر صديق مصطفى.

وقدم عضو لجنة التحكيم الشكر للفنانين الشباب الذين تقدموا للمسابقة، وأوضح أن «المسابقة تهدف إلى إنعاش فن الكاريكاتير الراقي الهادف بمجتمعنا، وأحد المظاهر المؤثرة بالقوى الناعمة من بين كل الفنون، وتشجع الفنانين لممارسة فن الكاريكاتير لخدمة مجتمعهم، والوصول بهذا الفن وبهم إلى مستوى أرقى وأفضل».

وينظم مسابقة فن الكاريكاتير لشباب الفنانين، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي وإشراف الدكتورة غادة طوسون رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

قيمة معنوية

وتأتي المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة هذا العام ضمن تنفيذ وزارة الثقافة خطة التنمية المستدامة وبناء الإنسان فيما يخص دعم ورعاية الفنانين.

الفنان خضر حسن، الفائر بالمركز الأول، قال لـ«بوابة الوسط»، الأحد: «الجائزة تمثل لي قيمة معنوية كبيرة ودعمًا أكبر كونها الجائزة الأكبر التي تمنحها الدولة ممثلة في وزارة الثقافة للمبدعين المحترفين في مجال فن الكاريكاتير على مستوى مصر كلها، ورغم أنني حصلت على جوائز دولية ومحلية كثيرة، إلا أن الجائزة التي تمنحها الدولة رسميًّا تعد حافزًا كبيرًا لي ولغيري، كما أنها تعد دعمًا مهمًّا للفن ولإعلاء دوره في المجتمع، الذي بدوره يثري الذائقة البصرية لدى الناس كافة».

وسبق للفنان المصري الفوز بعدد من الجوائز المحلية والدولية، من بينها الجائزة الكبرى عن البورتريه الذي شارك به في مهرجان البورتريه الدولي «رومانيا 100»، في العام 2016.