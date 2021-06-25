للمرة الأولى.. أعمال بوشناف في معرض القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 02:15 مساء
منصور بوشناف (الإنترنت)

أعلن الأديب الليبي منصور بوشناف أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته المقبلة، التي تبدأ 30 يونيو، ستشهد وجود كتابين من أعماله وهما «العلكة» و«الكلب الذهبي».

وستكون هذه المرة الأولى التي تتاح فيها أي من مؤلفات بوشناف في واحد من معارض الكتب العربية، حيث تشارك دار الفرجاني في معرض القاهرة لتعرض إصداراتها بصالة 2 الجناح A38.

وقال الأديب الليبي في منشور له على صفحته في «فيسبوك»، الثلاثاء، «لأول مرة سيكون لي كتاب في معرض عربي أو حتى ليبي للكتاب.. العلكة والكلب الذهبي بمعرض القاهرة للكتاب».

وعن رواية «العلكة»، يقول بوشناف في حوار نشرته «بوابة الوسط» في يناير 2016: «(العلكة) أو (سراب الليل) تعتبر فعلا أول عمل سردي روائي يصدر لي، وكان ذلك سنة 2008. وللعلم هو مكتوب قبل سنة 2008، صدر في القاهرة وبكل أسف تم منعه في ليبيا، ولم يوزع. هذه الرواية، أقصد (سراب الليل) تناولت مدينة طرابلس في الثمانينات، وبالتحديد شارع البلدية والحديقة التي بجانب الفندق الكبير ومتحف السرايا الحمراء، وما كان يدور في تلك الفترة. في الثمانينات انشغل الليبيون بالسفر إلى تركيا واستيراد (العلكة). وهذه العلكة صنعت مليونيرات وأناسا مؤثرين في هذا المجتمع، ومن هنا كان التقاط هذا الموضوع، وهو موضوع سيادة العلكة في تلك الفترة، حيث تحول كل شيء إلى ما يصفه الليبيون التمضيغ أو اللوك الفارغ، تحوَّل علم الاجتماع إلى لوك فارغ، والسياسة إلى لوك فارغ، والأدب إلى لوك فارغ. كل شيء تحول إلى لوك علكة في تلك الفترة، ومن هنا كانت الالتفاتة للرواية».

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