«ديزني» تختار الممثلة الخلاسية رايتشل زيغلر لدور «سنو وايت»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 02:30 مساء
يتوقع البدء بإنتاج فيلم «سنو وايت» العام 2022 بمشاركة رايتشل زيغلر (أ ف ب)

أعلنت «ديزني»، الثلاثاء، أن الممثلة الخلاسية الشابة رايتشل زيغلر ستؤدي شخصية سنو وايت (بياض الثلج) في النسخة الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير العائد إلى العام 1937، مستهلة بقوة مسيرتها الاحترافية، هي التي ستتولى أيضا دور البطولة في فيلم «ويست سايد ستوري» المرتقب في ديسمبر المقبل.

واختيرت زيغلر، البالغة راهنا 20 عاما، والمولودة لأم كولومبية وأب بولندي من بين 30 ألف مرشحة أجريت لهن تجارب أداء لتولي دور ماريا في فيلم «ويست سايد ستوري» لستيفن سبيلبرغ، وفق «فرانس برس».

وأعجب فريق سبيلبرغ خصوصا بصوت الشابة التي كانت لا تزال في السابعة عشرة عندما شاركت في التجارب، وكانت برزت قبل ذلك في عدد من الإنتاجات المحلية لمسرحيات موسيقية في نيوجيرزي التي تتحدر منها.

ونقلت ناطقة باسم «ديزني» في رسالة إلى «وكالة فرانس برس» عن مارك ويب الذي سيتولى إخراج «سنو وايت» قوله إن «القدرات الصوتية غير العادية لرايتشل لا تمثل سوى جانب واحد من موهبتها».

وتوقع ويب الذي سبق أن أخرج عددا من الأفلام أبرزها اثنان من أجزاء سلسلة «الرجل العنكبوت» هما «ذي أميزينغ سبايدرمان» (2012) و«ذي أميزينغ سبايدرمان 2» (2014)، أن «تصبح قوة (زيغلر) وذكاؤها وتفاؤلها جزءا لا يتجزأ من إعادة اكتشاف فرحة لحكاية ديزني الخيالية الكلاسيكية».

وأوضحت «ديزني» أن من المقرر البدء بإنتاج الفيلم سنة 2022، وهو اقتباس لقصة كتبها اللغويان الألمانيان الأخوان غريم اللذان نشرا النسخة الأولى منها العام 1812.

ويعتبر اختيار ممثلة خلاسية لتولي دور البطلة السينمائية الأولى لـ«ديزني» مؤشرا جديدا إلى انعطاف الاستوديو المتهم منذ مدة طويلة باختيار شخصيات رئيسية بيضاء البشرة في الغالب.

وكان ممثلون يعكسون التنوع تولوا الأدوار الرئيسية في النسختين الحيتين أيضا من فيلمي «مولان» (2020) و«علاء الدين» (2019) .

وستكون باكورة مسيرة رايتشل زيغلر غير المعروفة بعد تقريبا لعامة الناس من أكثر البدايات التمثيلية استقطابا للاهتمام الإعلامي في التاريخ، إذ تؤدي بالإضافة إلى دور «سنو وايت» ومشاركتها في «ويست سايد ستوري» دورا في فيلم «شازام! فيوري أوف ذي غادز» المرتقب سنة 2023، والذي يشكل تتمة لفيلم «شازام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لقاء سحاب بين كريستيانو ومبابي ضمن جولة الحسم في «يورو 2020»
رياضة عالمية
«القابضة للاتصالات»: إنشاء مدينة ذكية بالتعاون مع مصر
ليبيا
إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز السجن
عربى
«فرانس برس»: باب العزيزية من مقر القذافي إلى ملجأ العائلات الليبية الباحثة عن ...
ليبيا
فريق دولي يحذر من زيادة انعدام الأمن الغذائي في ليبيا بسبب الصدمات المناخية
ليبيا
«الحر» وطرح الأحمال يجتمعان على الليبيين ودرجة الحرارة تصل 48 في طرابلس
ليبيا
«بيتكوين» تنخفض لأدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر
اقتصاد
تأهل الأرجنتين وتشيلي إلى ربع نهائي «كوبا أميركا» وميسي يعادل رقم ماسكيرانو ...
رياضة عالمية
منافس جديد لـ«كلوب هاوس» من «فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
بدء محاكمة امرأة في فرنسا قتلت رجلا اغتصبها وهي طفلة
منوعات
البعثة الأممية تنعى الناشطة آمال بركة: بطلة المصالحة المحلية
ليبيا
اتفاق بين ليبيا ومصر على إنشاء مراكز بيانات والاستثمار المشترك في الكوابل ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الهند تختبر طائرات مسيرة يمكنها تسليم أدوية إلى مناطق نائية