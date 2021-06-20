بسمة: سعيدة بتكريمي في مهرجان «الإسماعيلية السينمائي»

لحظة تكريم بسمة في «الإسماعيلية السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أقام مهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» ندوة لتكريم الفنانة المصرية بسمة، مساء السبت، عقب عرض فيلمها الروائي القصير «بره الصندوق» تأليف وإخراج أحمد الباسوسي.

وتحدثت بسمة، خلال الندوة التي أدارتها الناقدة الفنية حنان أبو الضياء، عن تجربتها السينمائية بشكل عام، وتحديدًا فيلمها المثير للجدل «النعامة والطاووس».

وأشارت إلى أنها شرفت بأن أكون جزءًا من حلم صلاح أبو سيف حتى لو لم يتم التنفيذ على يده، وتحدثت بسمة عن تجربتها في الفيلم القصير «بره الصندوق» الذي أخرجه أحمد الباسوسي.

وأضافت الفنانة بسمة: «كنا في أوقات يتم حبسنا داخل صندوق، فأحيانًا تكون لدينا قيود مجتمعية معينة تجعلنا داخل الصندوق، لكن كانت هناك أمور قد استجدت منها دوري كأم الذي حصد جزءًا كبيرًا من وقتي، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على تواجدي الفني، وكنت أحاول أن أكون مثل البهلوان الذي يلعب بالكرات، وأحاول أن لا يقع مني شيء، وأحاول العودة إلى مكاني الطبيعي، لكن التقييم ليس لي في النهاية. المسألة تخضع لمدى تقبل ما تقدمه للمجتمع». وتابعت: «الشيء الجميل في الفن أن هناك اختلافات دائمًا في الأعمال».

وعن وجود الفنانات في أعمال روائية قصيرة، قالت بسمة إنها موجودة بالفعل، ومسألة عدم تواجد فنانين في أعمال قصيرة غير صحيح، فهناك منصات رقمية حاليًا تعرض عليها تلك الأعمال، ولدينا مشاركات في عديد المهرجانات العالمية من خلال تلك الأفلام.

وتحدثت الفنانة المصرية عن تجربتها في معهد السينما مع المخرج أحمد الباسوسي، وأنها انبهرت بشباب المعهد وحماسهم، وتعلمت من هذة التجربة التي لم تستغرق سوى يومين.

من جانبه، أعرب السيناريست محمد الباسوسي عن سعادته بتكريم النجوم الذين ساهموا في دعم وإثراء السينما القصيرة، وعن المهرجان أكد أنه لولا وجود عصام زكريا لم يكن هناك نجاح لهذا المهرجان.

ووجه الباسوسي الشكر في نهاية كلمته إلى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإلى خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة اللذين ذللا عديد المشاكل الإدارية في تلك الدورة.