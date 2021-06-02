«كان» يمنح جودي فوستر سعفة الشرف الذهبية

جودي فوستر في صورة التقطت لها في هوليوود، يونيو 2019 (أ ف ب)

تتسلم الممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر سعفة الشرف الذهبية في مهرجان «كان السينمائي» الرابع والسبعين الذي يقام من 6 إلى 17 يوليو المقبل في المدينة الفرنسية، بحسب ما أعلن منظموه، الأربعاء.

وأوضح المنظمون أن سعفة الشرف هذه التي سبق أن منحت مثلا للممثلَين جاين فوندا وجان بول بلموندو والمخرجة الراحلة أنييس فاردا هي بمثابة «تحية لمسيرة فنية مشرقة، ولشخصية نادرة والتزام قوي على تواضعه بقضايا العصر الكبرى»، وفق «فرانس برس».

وستكون الممثلة الحائزة جائزتي أوسكار ضيفة شرف في احتفال افتتاح المهرجان الذي يرأس الأميركي سبايك لي لجنة التحكيم فيه.

ووصف رئيس المهرجان بيار ليسكور جودي فوستر بأنها «صديقة مخلصة للمهرجان»، وقال: «إنها تقدم لنا هدية رائعة من خلال الحضور للاحتفال بعودة المهرجان إلى الكروازيت». واعتبر أن «لا مثيل لهالتها اليوم، فهي تجسد الحداثة والذكاء المشرق للاستقلال والمطالبة بالحرية».

واعتذرت فوستر العام 2001 عن عدم ترؤس لجنة تحكيم الدورة الرابعة والخمسين للمهرجان، لانشغالها بتصوير فيلم تشويق مع ديفيد فينتشر.

ونقل البيان الصادر عن المهرجان، اليوم الأربعاء، عنها قولها: «أشعر بالسعادة لأن المهرجان كان يفكر بي، ويشرفني جدا أن أتمكن من نقل بعض كلمات الحكمة أو سرد بعض المغامرات إلى جيل جديد من صانعي الأفلام».

وأدت فوستر أدوارا في عدد من أهم الأفلام، منها: «تاكسي درايفر» (1976) و«سايلنس أوف ذي لامبس» (1991) وحتى في أفلام ناطقة بالفرنسية التي تتقنها تماما، منها: «لو سان ديزوتر» لكلود شابرول (1984). ومن المقرر أن يعلن المهرجان، الخميس، قائمة الأفلام المدرجة ضمن مسابقته.