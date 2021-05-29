فيلسوف عمره 100 عام يصدر كتابا جديدا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 01:07 مساء
الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران في 13 مارس 2019 في مونبلييه (أ ف ب)

أعلنت دار «دينويل» الفرنسية، الجمعة، أن الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي، إدغار موران (100 عام) سيصدر كتابا بعنوان «دروس قرن من الحياة» في 2 يونيو.

وأشارت الدار في عرضها للكتاب إلى أن «إدغار موران لا يزال في عمر المئة منشغلا بآلام العصر». ولاحظت أن «هذا المفكر الإنساني كان شاهدا على (...) الآمال والأزمات والاضطرابات التي شهدها عصره، وأحد اللاعبين فيها».

وأضافت «دينويل» في تقديمها: «ينقل إلينا (موران) في هذا الكتاب الدروس المستفادة من تجربته التي استمرت قرنا في تعقيدات الإنسان»، في «دعوة إلى اليقظة والوضوح». ويعتبر إدغار موران المولود في 8 يوليو 1921 في باريس واحدا من كبار مفكري القرن العشرين.

وهو لا يزال ينشط بوسائل عدة منها شبكة «تويتر»، وقدم أفكارا عدة عن الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19». ولاحظ مثلا أن هذه الأزمة أيقظت عنفا لم تقض عليه تماما نهاية الصراعات الكبرى بين الدول.

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