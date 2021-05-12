«نتفليكس» تعلن موعد عرض الجزء الثاني من «لوبين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 12:18 مساء
صورة لبطل مسلسل «لوبين» الممثل عمر سي في مهرجان «برلين السينمائي»، فبراير 2020 (أ ف ب)

أكدت نتفليكس، الثلاثاء، أن الجزء الثاني من مسلسل «لوبين» الفرنسي الذي يحقق نجاحا كبيرا في العالم، سيبدأ عرضه في 11 يونيو.

وبعدما أعلنت في وقت سابق عن الصيف موعدا للجزء الثاني، كشفت المنصة تاريخ طرح هذا الجزء الجديد من خلال بيان أرفقته بمقطع ترويجي عرضته للمرة الأولى، وفق «فرانس برس».

ودعت المنصة الأميركية العملاقة، الإثنين، مستخدمي الإنترنت إلى أن يحزروا تاريخ بدء عرض الجزء الثاني من خلال طرح أحجية عبر «تويتر». ونجح البعض في اكتشاف التاريخ الصحيح من خلال التوقف عند توقيت نشر التغريدة وهو الساعة 11 والدقيقة 6 وربطه بموعد الجزء الجديد (11/06).

وحقق الجزء الأول من «لوبين» الذي بدأ عرضه في الثامن من يناير، نجاحا عالميا كبيرا عبر «نتفليكس»، إذ تصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في بلدان عدة.

وأشارت المنصة إلى أن «لوبين» شوهد من 70 مليون أسرة في 28 يوما.

وفي هذا المسلسل المقتبس من رواية موريس لوبلان الشهيرة، يجسد عمر سي شخصية أسان ديوب المعجب باللص الظريف أرسين لوبين والذي يستلهم في جو باريسي معاصر تصرفاته من بطله المفضل، بدافع خصوصا من رفضه الظلم الذي طاول عائلته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: برشلونة يرفض صدارة الدوري الإسباني.. ويسقط في تعادل مثير ضد ليفانتي
رياضة عالمية
دباير (الحلقة 13)
فيديو
لمسة وفاء - حمودة حبيل (الحلقة 27)
فيديو
كاركاتير حليم - الفساد .. في وداع رمضان
كاريكاتير
انهيار برج سكني من 13 طابقا في غزة إثر ضربة جوية إسرائيلية
دولى
السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
عربى
انفرادات وتصاعد في النقاط للأهلي بنغازي والاتحاد والسويحلي بعد الجولة الـ10
رياضة محلية
سفارة ليبيا تتسلم تمثال «بيرسفوني» من المتحف البريطاني
ثقافة وفن
دراسة عربية - كندية تكشف علاقة التهاب اللثة المزمن بمضاعفات «كورونا»
طب وصحة
اتحاد الكرة الليبي يعلن مواعيد الجولة 11 ومؤجلات الأهلي بنغازي
رياضة محلية
ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 11 قتيلا و32 مصابا
دولى
التوتر مستمر في القدس.. 20 قتيلا في غارات إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من غزة
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المقروض في خطوات بسيطة