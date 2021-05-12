«نتفليكس» تعلن موعد عرض الجزء الثاني من «لوبين»

صورة لبطل مسلسل «لوبين» الممثل عمر سي في مهرجان «برلين السينمائي»، فبراير 2020 (أ ف ب)

أكدت نتفليكس، الثلاثاء، أن الجزء الثاني من مسلسل «لوبين» الفرنسي الذي يحقق نجاحا كبيرا في العالم، سيبدأ عرضه في 11 يونيو.

وبعدما أعلنت في وقت سابق عن الصيف موعدا للجزء الثاني، كشفت المنصة تاريخ طرح هذا الجزء الجديد من خلال بيان أرفقته بمقطع ترويجي عرضته للمرة الأولى، وفق «فرانس برس».

ودعت المنصة الأميركية العملاقة، الإثنين، مستخدمي الإنترنت إلى أن يحزروا تاريخ بدء عرض الجزء الثاني من خلال طرح أحجية عبر «تويتر». ونجح البعض في اكتشاف التاريخ الصحيح من خلال التوقف عند توقيت نشر التغريدة وهو الساعة 11 والدقيقة 6 وربطه بموعد الجزء الجديد (11/06).

وحقق الجزء الأول من «لوبين» الذي بدأ عرضه في الثامن من يناير، نجاحا عالميا كبيرا عبر «نتفليكس»، إذ تصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في بلدان عدة.

وأشارت المنصة إلى أن «لوبين» شوهد من 70 مليون أسرة في 28 يوما.

وفي هذا المسلسل المقتبس من رواية موريس لوبلان الشهيرة، يجسد عمر سي شخصية أسان ديوب المعجب باللص الظريف أرسين لوبين والذي يستلهم في جو باريسي معاصر تصرفاته من بطله المفضل، بدافع خصوصا من رفضه الظلم الذي طاول عائلته.