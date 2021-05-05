«ذي رد هوت تشيلي بيبرز» تبيع حقوق أغنياتها بـ140 مليون دولار

فلي، يسار، وأنتوني كيديس خلال حفلة موسيقية في ريو دي جانيرو، سبتمبر 2011 (أ ف ب)

باعت فرقة الروك البديل الأميركية «ذي رد هوت تشيلي بيبرز» سجل أغنياتها إلى صندوق «بريتيش هيبغنوزيس» الاستثماري، أحد أكبر صناديق إدارة الحقوق الموسيقية، مقابل مبلغ يقدر بما بين 140 و150 مليون دولار، بحسب موقع مجلة «بيلبورد».

ويشكل حصول الصندوق الاستثماري على سجلّ الفرقة صفقة مهمة جديدة له بعدما استحوذ قبله على سجلي أغنيات كل من شاكيرا ونيل يونغ، وفق «فرانس برس».

وتأسست فرقة «ذي رد هوت تشيلي بيبرز» العام 1983 لكنها لم تحصد الشهرة إلا العام 1992 من خلال ألبومها «بلاد شوغر سكس ماجيك» الذي يتضمن أغنية «أندر ذي بريدج»، أنجح أعمالها إلى اليوم.

ونجحت الفرقة التي يقودها المغني أنتوني كيديس وعازف الباس فلي في إدراج سبعة من ألبوماتها ضمن الأسطوانات العشر الأفضل مبيعا في الولايات المتحدة، ومنها «كاليفورنيكي» التي بيعت منها أكثر من 15 مليون نسخة في العالم.

أما صندوق «هيبغنوزيس» فتمكن منذ إنشائه وإدراجه في بورصة لندن العام 2018 من جمع اكتتابات بأكثر من 1,1 مليار جنيه إسترليني (1,5 مليار دولار).

وبهدف تمويل الاستحواذ على سجل «ذي رد هوت تشيلي بيبرز»، لجأت الأداة الاستثمارية إلى زيادة رأس المال، مما مكنها من جمع نحو 15 مليون دولار، وفقا للوثائق الصادرة عن بورصة لندن للأوراق المالية.

وأنشأ الصندوق المدير السابق لأعمال كلّ من إلتون جون و«أيرون ميدن» ميرك ميركورياديس، واستثمر مئات من الملايين من الدولارات في حقوق الأعمال الموسيقية.

وبات الصندوق يدير حقوق مجموعة من الكلاسيكيات الموسيقية الشعبية، فضلا عن حقوق عشرات الأغاني الناجحة الحديثة، بينها أغنية «شيب أوف يو» لإد شيران و«ابتاون بانك!» لبرونو مارس.

واحتدمت المنافسة في السنوات الأخيرة بين أدوات الاستثمار على غرار «هيبغنوزيس» و«كونكورد» و«برايمري ويف» وبين شركات رئيسية في قطاع التسجيلات وإنتاج الأعمال الموسيقية مثل «يونيفرسال ميوزيك».

وتعود رغبة المستثمرين في الحصول على حقوق الأعمال الموسيقية إلى حد كبير إلى ظهور البث التدفقي الذي فتح فرصا لصناعة كانت تبحث عن نموذج جديد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.