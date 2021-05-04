«نتفليكس» تعتزم إنتاج مسلسل تحريكي مستوحى من «ليغ أوف ليجندز»

شعار «نتفليكس» (أ ف ب)

كشفت «نتفليكس» وشركة «ريوت غايمز» المطورة لألعاب الفيديو، الإثنين، عن مشروع لمسلسل رسوم متحركة تدور أحداثه في عالم لعبة «ليغ أوف ليجندز» الرائجة بقوة والتي تشكل محور مسابقات عدة للرياضة الإلكترونية.

هذا العمل الذي يحمل اسم «أركاين» سينطلق في العالم أجمع في خريف العام 2021، حسب ما أوضحت الشركتان في بيان مشترك نشرته «فرانس برس».

وسيشكل المسلسل أول تجربة لـ«ريوت غايمز» في عالم المرئي والمسموع، وهو سيكون من ابتكار «ريوت غايمز» وإنتاجه بالتعاون مع استوديوهات «فورتيش برودوكسيون» الفرنسية التي تعاونت مع «ريوت» ومطورين آخرين كما أنجزت مسلسلا بالرسوم المتحركة لاستوديوهات «مارفل».

ولم يكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن سيناريو المسلسل، لكن بيان الشركتين أشار إلى أنه سيتبع «أصل البطلين الأيقونيين في اللعبة والسلطة التي تفصل بينهما».

وأطلقت لعبة «ليغ أوف ليجندز» سنة 2009، ويتواجه فيها فريقان من خمسة لاعبين لكل منهما بهدف تدمير حصن الخصم.

وتقام مسابقات عالمية عدة لهذه اللعبة تثير حماسة كبيرة لدى عشرات الملايين من هواة «ليغ أوف ليجندز» حول العالم.