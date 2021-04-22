بدء المرحلة الأولى من تقييم جوائز النقاد للدراما العربية الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 04:00 مساء
شعار جوائز النقاد للدراما العربية (خاص لـ بوابة الوسط)

تبدأ، الخميس، لجنة جوائز النقاد للدراما العربية الـ«ADCA» المرحلة الأولى من التقييم، وهي المرحلة التي تأتي بعد انقضاء الحلقات العشر الأولى من مسلسلات رمضان.

تضم اللجنة عددا من النقاد والصحفيين من مختلف الدول العربية، ومن المقرر أن تعلن اللجنة عن أسماء المسلسلات المستمرة، بعد استبعاد المسلسلات التي لن تحصل على الحد الأدنى من التقييم.

وتؤكد اللجنة أن استبعاد أي مسلسل من التقييم لا يعني بالضرورة استبعاد عناصره أو فريق عمل المسلسل من المسابقة طالما حصل أي منهم على الحد الأدنى من التقييم للجنة الجوائز، ويجرى نظام الـ«ADCA» إلى استبعاد المسلسلات التي لن تحصل على الحد الأدنى من تصويت لجنة النقاد كل عشرة أيام من رمضان، إلى أن نصل في نهاية شهر رمضان إلى القائمة النهائية للمسلسلات الفائزة.

وسيجرى التقييم على مدى 48 ساعة، حيث سيكون من حق لجان التحكيم التصويت على عدد المسلسلات الموجودة في القائمة، كما ستعلن الجائزة على المسلسلات التي تم إقصاؤها في التصويت الأول للجنة التحكيم، بجانب الإعلان عن الأعمال التي ستستكمل السباق إلى التقييم المقبل في 20 رمضان.

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