جريدة «بيلد» الألمانية ستطلق قناتها التلفزيونية الخاصة

جريدة «بيلد» الألمانية ستطلق قناتها التلفزيونية الخاصة (أ ف ب)

ستطلق جريدة «بيلد» الألمانية، وهي الأكثر قراءة في ألمانيا، قناتها التلفزيونية الخاصة كجزء من حملة لترسيخ مكانتها في قطاع البث المباشر المربح، كما أعلنت مجموعة أكسل سبرينغر المالكة للجريدة الإثنين.

وأكدت المجموعة التي تعتزم إطلاق هذا المشروع قبل «الانتخابات التشريعية» في 26 سبتمبر التي ستقرر خليفة أنغيلا ميركل «بيلد تريد إطلاق قناتها الخاصة»، وفق «فرانس برس».

ومن المفترض أن تكون القناة الجديدة متاحة على خدمات الكابل والأقمار الصناعية وعبر الإنترنت.

وتركز جريدة «بيلد» خصوصا على الأحداث المتنوعة والأخبار الصادمة وهي أكثر الجرائد اليومية قراءة في ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة.

وبهدف مواجهة تراجع إيراداتها وجمهورها الورقي، استثمرت المجموعة بكثافة في العالم الرقمي والوسائط المتعددة.

ويعد البث المباشر أحد مجالات النمو الرئيسية للمجموعة إذ تقدم بيلد خدمة «البث المباشر» على موقعها الإلكتروني لساعات عدة في اليوم.

ويفترض أن تقدم القناة المستقبلية محتوى مباشرا «ست ساعات في اليوم» يتم استكماله بـ«أفلام وثائقية وتقارير ونُسق أخرى».

وسيكون خطها التحريري هو نفسه الذي أدى إلى نجاح الجريدة الورقية «السياسة والرياضة والناس والأحداث المختلفة» وفق المجموعة.

وكانت جريدة «بيلد» أخيرا موضع جدل في ألمانيا إذ تعرض رئيس تحريرها يوليان رايشيلت للكثير من الشكاوى المقدمة من متدربات يتهمنه بالمضايقة المعنوية وإساءة استخدام السلطة، وهو ما ينفيه.

وبعدما تم إيقافه عن العمل في أوائل مارس، عاد إلى منصبه بعد أسبوعين لكنه عمل جنبا إلى جنب مع رئيسة تحرير أخرى هي ألكسندرا فورتسباخ.