البرازيل تبني تمثالا جديدا للمسيح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 10:49 صباحا
صورة النقطت في 9 أبريل 2021 لتمثال السيد المسيح الجديد الذي يقام في بلدة إنكانتادو البرازيلية (أ ف ب)

جنوب البرازيل، يبني في بلدة صغيرة تمثال عملاق للسيد المسيح، سيتجاوز طوله تمثال «المسيح الفادي» الشهير المشرف على ريو دي جانيرو من موقعه على تل كوركوفادو.

وبدأ بناء التمثال الذي تم تركيب ذراعيه وساقيه هذا الأسبوع العام 2019 في إنكانتادو (22 ألف نسمة)، الواقعة على بعد 144 كيلومتراً من بورتو أليغري بولاية ريو غراندي ديل سور. ومن المتوقع أن يُنجز تشييده في نهاية العام، وفقاً لجمعية أصدقاء المسيح التي تنسق عملية بنائه، وفق «فرانس برس».

ويبلغ ارتفاع التمثال 43 متراً بما في ذلك قاعدة التمثال، مما يجعله ثالث أطول تمثال من نوعه في العالم. ويفصل 36 متراً إحدى يديه عن الأخرى. وسيجهز النصب بمصعد داخلي.

أما تمثال «المسيح الفادي» في كوركوفادو فيبلغ طوله 38 متراً مع قاعدته وافتتح في أكتوبر 1931.

وتولى تصميم التمثال الجديد الذي تم تركيبه على تل سيرو دي لاس أنتيناس كاهن من إنكانتادو «تعبيراً عن إيمان سكان إنكانتادو وتعزيز السياحة في المنطقة».

وعُهد بالتنفيذ إلى النحات جينيسيو مورا ونجله وماركوس، وتبلغ قيمة المشروع مليوني ريال (نحو 351 ألف دولار)، ممولة من التبرعات ومن دون أموال عامة، بحسب جمعية أصدقاء المسيح.

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