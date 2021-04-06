10 أفلام ضمن عروض «الإسكندرية للفيلم القصير» الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 01:00 مساء
بوستر مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، الثلاثاء، عشرة أفلام ما بين «روائية» و«وثائقية» و«تحريك»، بالإضافة إلى «أفلام الطلبة»، وذلك بمركز الإبداع بشارع فؤاد (وسط الإسكندرية).

ففي مسابقة الأفلام الروائية تعرض أربعة أفلام، هي «ماجما» (مصر) لطارق الشربيني، «سيعود» (الجزائر) ليوسف محساس، «ارتداد» (السعودية) لمحمد الحمود، «بركات» (لبنان) لمانون نمور.

أما ضمن مسابقة «الأفلام الوثائقية» فيعرض فيلمان، هما «كرة العكاكيز» (فلسطين) للمخرج إياد الأسطل، و«نسور قرطاج» (تونس، إيطاليا، فرنسا) للمخرج أدريانو فاليريو.

وفي «مسابقة التحريك»، تعرض ثلاثة أفلام، وهي «القدر» (اليمن، ماليزيا) لمحمد إبراهيم، «كيف تحولت جدتي إلى كرسي» (لبنان، ألمانيا) لنيقولا فتوح، «سالب واحد» (الأردن) لرنيم أسامة.

في حين يعرض فيلم واحد ضمن «مسابقة الطلبة»، وهو «عزيزتي ليلي» (الجامعة البريطانية) لسلمى علاء.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

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