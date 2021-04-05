إياد الخزوز يستعين بماكيير «أبوكاليبتو» في مسلسل «350 جرام»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 11:28 صباحا
المنتج إياد الخزوز (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف المنتج إياد الخزوز عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسلسله الرمضاني «350 جرام»؛ حيث استعان بالماكيير الإيطالي العالمي فيتوريو سودانو (Vittorio sodano) المترشح من قبل لجائزة الأوسكار عن الفيلم الشهير «أبوكاليبتو» (Apocalypto)، بالإضافة إلى استعانته أيضًا بفريق تقني إيطالي، وذلك رغبة من إياد في توفير كل الإمكانات التي يحتاجها العمل الذي يصفه بأنه الأضخم في رمضان الحالي.

المسلسل سيتم عرضه عبر شاشة مجموعة قنوات تليفزيون أبوظبي والتليفزيون الأردني، وجارٍ التفاوض على عرضه في العديد من القنوات الأخرى.

وانتهى أخيرًا المطرب اللبناني ملحم زين من تسجيل أغنية التتر الخاصة بالمسلسل، وهي من ألحان أسامة الرحباني وتأليف غدي، ووضع أسامة الرحباني الموسيقى التصويرية للعمل أيضًا.

المسلسل من إنتاج شركتي «I see media production» إياد الخزوز، و«غولدن لاين للإنتاج الفني» ديالا ونواف الأحمر، وهو من تأليف ناديا الأحمر، ومن إخراج محمد لطفي، وبطولة عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله ومصطفى سعدالدين وقاسم منصور.

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