فيلم «وقفة رجالة» الأعلى مشاهدة في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 05:00 مساء
بوستر فيلم «وقفة رجالة» (خاص لـ بوابة الوسط)

حقق فيلم «وقفة رجالة» أعلى إيرادات لفيلم في تاريخ المملكة، إضافة إلى أنه أعلى عدد تذاكر مباعة في المملكة، وذلك استكمالا لما يحققه الفيلم من نجاح في دور العرض المصرية.

وحصد فيلم «وقفة رجالة» إيرادات وصلت إلى 24 مليون جنيه حتى الآن، متصدرًا بها في شباك التذاكر المصري، بعد عشرة أسابيع عرض، حيث انطلق في دور العرض المصرية يوم 14 يناير الماضي، رغم ظروف انتشار فيروس «كورونا» والإجراءات الاحترازية التي تتبعها دور العرض وعدم العمل بكامل طاقتها، وفقا لبيان من الجهة المنتجة.

فيلم «وقفة رجالة» بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي ومحمد سلام وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخي وإيمان السيد والعمل من إنتاج شركات «سينرجي فيلمز»، و«أفلام مصر العالمية»، و«نيوسينشري ماجيك بينز».

تدور أحداث الفيلم في إطار «لايت» حول أربعة أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

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