إقامة حفلة روك ببرشلونة في إطار تجربة سريرية

متفرجون خلال حفل لموسيقى الروك في برشلونة في إطار تجربة سريرية، 27 مارس 2021 (أ ف ب)

أجرت قاعة في برشلونة رحلة عبر الزمن إلى ما قبل الجائحة، فاستضافت حفلة لفرقة روك مع خمسة آلاف متفرج من دون مسافة تباعد بينهم، في إطار تجربة سريرية ترمي إلى إظهار القدرة على إحياء الحفلات رغم الوباء.

وتفاعل المتفرجون بحماسة كبيرة مع العرض الذي قدمته «لاف أوف ليسبيان»، إحدى أبرز الفرق على ساحة الموسيقى المستقلة الإسبانية، إذ غنّوا ورقصوا وقفزوا وشربوا كما لو أن الجائحة اختفت خلال الأمسية، وفق «فرانس برس».

ونظمت الحفلة مجموعة مهرجانات، إضافة إلى متعهدي حفلات موسيقية بالتعاون مع مستشفى محلي، في تجربة نادرة من نوعها في أوروبا حاليًّا. وأقيم حدث مشابه مطلع مارس في هولندا ضمّ حوالى 1300 شخص.

وحرص المنظمون على اتخاذ تدابير وقائية، بينها إخضاع الحاضرين لفحوص «كورونا» ووضعهم كمامات واقية من نوع «إف إف بي 2» وتهوية المكان بصورة جيدة طوال الوقت.

وقبل الحفلة السبت، تحولت حلبات الرقص في ثلاثة مراقص في برشلونة، وهي مغلقة حاليًّا؛ بسبب الجائحة، إلى مستشفيات ميدانية أجرى فيها أفراد في الطواقم الصحية فحوصًا للأجسام المضادة لجميع المشاركين.

وكانت النتيجة السلبية لإثبات خلوّ أجسام المشاركين من فيروس «كورونا»، شرطًا لتفعيل تذاكر دخولهم إلى الحفلة عبر الهواتف الذكية.

وكانت قاعة حفلات في برشلونة استضافت حفلة تجريبية مع 500 متفرج خضعوا سابقًا لفحوص «كورونا» في ديسمبر. وبعد أيام، لم يُصب أي من هؤلاء بالفيروس.

وقال فينتورا باربرا، المدير التنفيذي لمهرجان سونار في برشلونة، وهو أحد منظمي المشروع، إن الهدف من هذه التجربة السريرية هو «اكتشاف كيف سنتمكن من العيش مع كوفيد وتنظيم حفلات بصورة آمنة تمامًا».

وكان هذا المهرجان الشهير للموسيقى الإلكترونية أعلن هذا الأسبوع إلغاء فعالياته للسنة الثانية على التوالي؛ بسبب الجائحة، على غرار مهرجانات كثيرة في أوروبا.