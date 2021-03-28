«الإسكندرية للفيلم القصير» يستعد لدورته السابعة أبريل المقبل

البوستر الرسمي لمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد إدارة مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بدورة 2021، التي من المنتظر أن تقام في الفترة من 3 وحتى 8 أبريل المقبل، وذلك بعد صدور قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعودة إقامة المهرجانات السينمائية وفقًا لشروط صحية محددة لتلافي انتشار عدوى فيروس «كورونا».

وطرحت الصفحة الرسمية للمهرجان، عبر «فيسبوك» أخيرًا، الملصق الرسمي للدورة السابعة، وهو فكرة أسماء خالد، وتصميم سلمى أسامة، وتدور حول الإله الخارق هرقل الأشهر في تاريخ الإغريق، حيث الآثار والأصول الإغريقية والرومانية القابعة في أعماق منطقة أبو قير ومدينة هرقليون نسبة إلى الإله هرقل.

وتمركز هرقل في المساحة الأكبر من الغلاف رمزًا للقوة والعظمة، التي سميت المدينة على اسمه، وتم اختيار مجسمه في الشباب، عاكس لفكرة المهرجان التي تستهدف الشباب، وفي القاع نجد آثارًا حقيقية وُجدت في مراسي أبو قير وقاع البحر بالإسكندرية، ولربط التكوين تم اختيار الألوان الأزرق مائل للأخضر لتعبر عن بحر الإسكندرية الغني بالحياة البحرية. فرغم وجود تلك التماثيل في أعماق البحر ما زال يبدو جميلاً وتحوم حوله الحياة معبرة عنها بألوان زاهية، وكما يعلم الجميع، بالطقس المميز في الربيع، فتصل أشعة الشمس الدافئة للقاع لتفصح عن كنوزها الراكدة في قاع بحر الإسكندرية.

المهرجان الشاب من المنتظر أن يعلن خلال أيام تفاصيل برنامج أفلامه وأسماء لجان تحكيمه، وغيرها من الفعاليات المنتظرة، بعد أن أضاف هذا العام مسابقة لأفلام التحريك لأول مرة بمشاركة تسعة أفلام تعرض جميعها لأول مرة في مصر، في وجود أكثر من عرض عالمي أول، كما يستمر في دعم مسابقة خاصة للطلبة تعرض 8 أفلام لأول مرة في مصر.

يشار إلى أن «هيباتيا» هي الجائزة الرئيسية للمهرجان، وقد كرم بالدورة الماضية الفنانة سلوى محمد علي والفنان إبراهيم نصر قبل أشهر من رحيله، وذلك تقديرًا لمشوارهما الحافل.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» هو احتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية «دائرة الفن»، ويهدف المهرجان لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.