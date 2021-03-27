أنغام «حالة خاصة جدا» في أولى سهرات موسم الربيع

أنغام تتألق بحفل كامل العدد في أولى سهرات موسم الربيع (خاص لـ بوابة الوسط)

أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلا غنائيا بساحة مركز المنارة، بحضور كامل العدد رغم برودة الجو الشديدة ووسط إجراءات احترازية.

صعدت أنغام على خشبة المسرح في التاسعة تقريبا بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، مرتدية سواريه أسود أنيقا ومرددة لأغنية «كل ما نقرب لبعض» وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب التي أذابت برودة الجو.

وحرصت أنغام على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة: «نورتوني وحشتوني» لتستكمل وصلتها الطربية بأغاني «حالة خاصة جدا»، و«بقول نسياك»، و«ولا دبلت»، و«هدنة»، و«روحي وسنيني»، و«أساميك الكتيرة»، و«حبايبنا» و«هبدأ من الآخر»، و«مطمنة»، و«مهزومة»، و«بين البينين»، و«فرصة الاختيار»، و«بتوصفني»، و«سكيت ليه»، و«عرفها بيا»، و«بعت لي نظرة»، و«أكتبلك تعهد»، و«حته منك» واختتمت بـ«سيدي وصالك»، وغيرها ممن قدمتها بناء على رغبات محبيها.

الحفل يقام ضمن فعاليات الدورة الأولى لموسم حفلات الربيع على مدى ثلاثة أسابيع متتالية داخل مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يحيي النجم تامر عاشور الليلة الثانية من الموسم يوم ٢ أبريل القادم ويشاركه في إحياء هذه السهرة النجم رامي جمال.

ويختتم الموسيقار العالمي حفلات موسم الربيع يوم ٩ أبريل. ينظم موسم حفلات الربيع الثلاثي إسلام عرفة ومحيي الأشموني وعمر الأشموني بمركز المنارة للمؤتمرات، حيث سبق أن نظموا حفلين للنجمين لأنغام وعمر خيرت بنفس المكان في نهاية أكتوبر ٢٠٢٠، عقب انحسار الموجة الأولى من «كورونا»، وشهدا نجاحا كبيرا بحضور عدد من الوزراء ومشاهير الفن والإعلام.

أنغام تتألق بحفل كامل العدد في أولى سهرات موسم الربيع (خاص لـ بوابة الوسط)

أنغام تتألق بحفل كامل العدد في أولى سهرات موسم الربيع (خاص لـ بوابة الوسط)

أنغام تتألق بحفل كامل العدد في أولى سهرات موسم الربيع (خاص لـ بوابة الوسط)