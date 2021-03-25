هاني شاكر يقدم دعاءً دينيًّا جديدًا في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 01:45 مساء
هاني شاكر والملحنة حنين علي (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الفنان المصري هاني شاكر لطرح دعاء ديني جديد تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك يحمل عنوان «يا رب يا رحمن» من كلمات الشاعر محمد الجبالي وألحان حنين علي.

وأعرب شاكر عن سعادته بالتعاون مع الملحنة حنين علي، واصفا إياها بالاكتشاف الجميل، مشيرًا إلى أن الدعاء قد يكون بداية تعاون مشترك بينهما في أعمال مقبلة.

ومن جانبها قالت حنين إنها شعرت بأن صوت هاني شاكر هو الأنسب لأداء الدعاء منذ بدأت في تلحين الكلمات، وقد كانت سعادتها كبيرة بإعجابه باللحن، فهو امتداد لجيل العظماء، ومنذ بدايته الفنية يهتم بالعمل الفني ليعيش أطول فترة ممكنة، فلا ترتبط أعماله بعصر معين لذلك يعتبر جمهوره من جميع الأعمار، ولا يقتصر على فئة عمرية معينة، فهو مطرب صاحب تاريخ طويل من الأعمال المتميزة المحفورة في وجدان أجيال عديدة.

يشار إلى أن الملحنة حنين علي قد تعاونت رمضان الماضي مع الفنان علي الحجار، حيث لحنت له دعاء «طرقت بابك» الذي تم إذاعته في معظم القنوات، والإذاعات العربية والمصرية محققا نجاحا كبيرا، كما لحنت الأغنية الوطنية «بكرة جاي ليا» للفنانة فاطمة عيد لمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو، التي تخطت نصف مليون مشاهدة فور طرحها عبر «يوتيوب».

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