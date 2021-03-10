طرح البوستر الرسمي لـ«ملوك الجدعنة» تمهيدا لعرضه في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 04:03 مساء
البوستر الرسمي لمسلسل «ملوك الجدعنة» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المنتج اللبناني صادق الصباح، البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل «ملوك الجدعنة»، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل.

ومن ناحية أخرى، يواصل أبطال المسلسل عمرو سعد ومصطفى شعبان، تصوير مشاهدهما المتبقية للحاق بالعرض الرمضاني، والعمل يتم تصوير أحداثه بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتدور أحداث «ملوك الجدعنة» في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.

المسلسل بطولة عمرو سعد، ومصطفى شعبان، وياسمين رئيس، ورانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح.

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