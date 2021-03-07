الأردني عزيز مرقة يتألق في حفله الأول بمسرح الزمالك

عزيز مرقة أثناء حفله في مسرح الزمالك (خاص لـ بوابة الوسط)

خطف الفنان الأردني عزيز مرقة قلوب جمهوره المصري بأولى حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك.

وحرص عزيز على التعبير عن حبه للجمهور وحفلاته في القاهرة لما فيها من علاقة خاصة بينه وبين المصريين، وهو ما اتضح جليا في التفاعل خلال الحفل.

وقدم عزيز 13 أغنية مختلفة منها «هي» و«الله غالب» و«يا بنت الناس ردي علي».

وفاجأ مرقة الحضور بغنائه باللهجة المصرية عبر تقديمه أغنية حكيم الشهيرة «جاني جاني»، وذلك على طريقته الموسيقية الخاصة.

سهرة غنائية روى خلالها عزيز عطشه للحفلات الحية الجماهيرية، إذ تعد أول إطلالة بعد غياب عدة أشهر عن الحفلات بسبب «كورونا» التي أودت بروح الحياة الفنية في العالم بعد فرض التباعد الاجتماعي والحجر الصحي، وألغت المهرجانات والفعاليات حول العالم، حتى بدأت الحياة تعود تدريجيا أخيرًا.

استغل الفنان الأردني تواجده في القاهرة لتحضير مشروعه الغنائي الجديد، الذي يقدم خلاله عدة أغنيات باللهجة المصرية.

عزيز مرقة أثناء حفله في مسرح الزمالك (خاص لـ بوابة الوسط)