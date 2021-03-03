«حظر تجول» يشارك في مهرجاني «بيون» الهندي و«مالمو» السويدي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 04:09 مساء
مشهد من فيلم «حظر تجول» (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد عرض فيلم «حظر تجول» للمخرج أمير رمسيس في ختام مهرجان «القدس للسينما العربية» في الفترة ما بين 20 وحتى 24 فبراير الماضي، يعرض الفيلم لأول مرة بالهند خارج المسابقة في مهرجان «بيون السينمائي الدولي» في الفترة من 11 وحتى 18 مارس الجاري، كما يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان «مالمو للسينما العربية» في الفترة من 2 وحتى 7 أبريل المقبل، وذلك بعد عرضه السينمائي في مصر وعرضه على منصة «osn».

ونافس الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» بدورته الـ 42، وحظي على عروض كاملة العدد، كما حازت نجمته إلهام شاهين جائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، الذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى، التي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

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