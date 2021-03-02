سبايك لي يُعدّ مسلسلًا وثائقيًّا عن 11 سبتمبر

سبايك لي في بيفرلي هيلز بعد آخر احتفال لتوزيع جوائز «الأوسكار» (أ ف ب)

يعمل المخرج سبايك لي على إعداد مسلسل وثائقي في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، تتمحور على سكان نيويورك وقدرتهم على النهوض، من استهداف مركز التجارة العالمي وصولا إلى جائحة «كوفيد-19»، وفق ما أعلنت شبكة «إتش بي أو» التابعة لمجموعة «وورنر ميديا».

ولم تحدد المجموعة موعد بث المسلسل على «إتش بي أو» ومنصة البث التدفقي «إتش بي أو ماكس»، مكتفية بالإشارة في بيان إلى أنه سيكون متاحا «في وقت لاحق من هذا العام»، وفق «فرانس برس».

ونقل البيان عن المخرج النيويوركي الشهير قوله إنه «فخور» بأن يظهر كيف أصبحت مدينته «في وسط زلزال 11 سبتمبر ووباء كوفيد-19».

وأضاف المخرج الحائز جائزتي «أوسكار» عن فيلمي «دو ذي رايت ثينغ» و«بلاككلانسمان» أن الفيلم يتضمن «أكثر من 200 مقابلة»، تُبّين «ما يجعل مدينة نيويورك أعظم مدينة في العالم، وتنوع سكانها الذين يساهم في عظمتها».

ورحبت مسؤولتا الأعمال الوثائقية في «إتش بي أو» ليزا هيلر ونانسي أبراهام بالتعاون الجديد مع المخرج البالغ 63 عاما، والذي عمل سابقا مع الشبكة في مسلسل وثائقي عن عواقب إعصار كاترينا في نيو أورلينز.

وقالتا «نحن نعتز بقدرة سبايك لي على رواية هذه الأحداث التاريخية، وعلى توجيه تحية إلى الضحايا وفي الوقت نفسه على إظهار قوة الإنسان وقدرته على الاستمرار».