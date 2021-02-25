إطلاق الموقع الرسمي للكاتب الراحل وحيد حامد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 10:40 صباحا
الموقع يضم كل أعمال الكاتب الكبير الراحل (أرشيفية: الإنترنت)

لتوثيق مشواره الحافل في صناعة السينما والتلفزيون، كشف المخرج مروان حامد عن إطلاق الموقع الرسمي للكاتب الراحل وحيد حامد. يقدم الموقع محتوى رسميا وموثّقا ومرجعيا لتاريخ الكاتب الراحل، إضافة إلى إنشاء صفحات رسمية له على منصات التواصل الاجتماعي للتفاعل مع جمهور وحيد حامد بأنحاء العالم العربي.

ويضم الموقع سجلا بكل الأعمال التي قدمها وحيد حامد، سواء الأفلام، والمسلسلات التلفزيونية، والمسلسلات الإذاعية، والمسرحيات، والمقالات المنشورة في الصحف المختلفة، بالإضافة إلى معرض للصور والفيديو يستعرض المقابلات التي أجريت معه.

وعبر أكثر من 100 عمل درامي قدمهم للسينما، والتلفزيون، والإذاعة والمسرح، سجل الكاتب المصري وحيد حامد لنفسه مكانة غير مسبوقة في العالم العربي بالعمل من خلال كل أنواع الدراما المتاحة منذ سبعينات القرن العشرين ولمدة 50 سنة، مع نجاح حققته أعماله انعكس في حفاوة نقدية وإقبال جماهيري على حد سواء، ليفوز عنها بالعديد من الجوائز والتكريمات.

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