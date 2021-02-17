محمد حسن: «اللوكاندة» تجربة جديدة تعتمد على الإبهار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 05:00 مساء
«اللوكاندة» سيت كوم مسرحي يعرض أسبوعيا على قناة «DMC» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب الفنان الشاب محمد حسن رمضان عن سعادته بعرض «اللوكاندة» في الثامنة مساء الجمعة، على قناة «DMC»، كأول سيت كوم مسرحي يعرض أسبوعيا.

وأوضح حسن أن مسرحية «اللوكاندة» تجربة جديدة تماما ومختلفة تعتمد على الإبهار ويشارك بها مجموعة مميزة من النجوم تحت إشراف الفنان أشرف عبدالباقي.

«اللوكاندة» بطولة أشرف عبد الباقي، حمدى الميرغني، ويزو، دياب، محمد حسن، إبرام سمير، أحمد الطماني، على حمدي، ائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد بطاوي ، أحمد فرج، نورهان منصور، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني، من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ديكور محمود سامي، إضاءة مصطفى عز الدين، وأغاني العرض من كلمات أيمن بهجت قمر، موسيقى أحمد الموجي، ملابس هالة زهوي، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، مدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج شركتي «وورك شوب» و«سينرجي».

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