وفاة المطرب المصري علي حميدة

المطرب المصري الراحل علي حميدة. (الإنترنت)

توفي اليوم الخميس المطرب المصري علي حميدة عن عمر يناهز 55 عاما، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلن أقاربه.

كان أقوى ظهور لحميدة في العام 1988 بأغنية تفاعلت معها جماهير العالم العربي تفاعلا غير مسبوق، ثم اختفى؛ إذ حقق بأغنيته الأشهر «لولاكي»، رقمًا قياسيًا في ثمانينات القرن الماضي.

وأصيب الفنان الراحل بالسرطان خلال الفترة الأخيرة إلى جانب معاناته من مشاكل صحية في الكلى وحصوات في المرارة، وخضع الفنان للعلاج في منزله الفترة الماضية بعد انتقاله إليه وخروجه من معهد ناصر، حيث عولج على نفقة الدولة.

علي حميدة، أستاذ دكتور بكلية الفنون من مواليد مطروح، العام 1965، واشتهر في العام 1988 بعدما غنى «لولاكي» التي كانت نتاج أول تعاون له مع حميد الشاعري؛ إذ وزعها الشاعري بتوزيعها بعدما كتب كلماتها، عزت الجندي، ولحنها، سامي الحفناوي.

أحدثت الأغنية نجاحًا غير متوقع؛ إذ اعتبرت انطلاقة لنوع جديد من الأغنية الشبابية الخفيفة، بعد فترة ركود شهدها هذا النوع من الأغنيات، آنذاك. واكتسحت سوق الكاسيت بعدما حققت مبيعاتها 8 ملايين نسخة وزعت على البلدان العربية، وفق موقع جريدة «المصري اليوم».

وفي لقاء تليفزيوني العام 1995 قال «حميدة» إن «لولاكي» كتبها، عزت الجندي، في البداية كأغنية وطنية، كلماتها كالآتي «لولاكي يا مصر ما حبيت.. لولاكي يا مصر ما غنيت.. لولاكي ما رسمت على يدي ثلاث وشمات.. ميم وصاد وراء».