وفاة ليو كوبر رسّام ملصقات أفلام تشارلي تشابلن

رجال ينتظرون خارج قاعة سينما في مانهاتن لمشاهدة أحد أفلام تشارلي تشابلن، أبريل 1947 (أ ف ب)

توفي الرسام الفرنسي الشهير ليو كوبر الذي أنجز خصوصا ملصقات أفلام تشارلي تشابلن، عن 94 عاما بمنزله في باريس، حسب ما أفادت ابنته كورين كوبر لوكالة «فرانس برس».

ووقّع كوبر الحائز جائزة في مهرجان «كان السينمائي» سنة 1974 عن ملصق فيلم «إيمانويل»ـ ملصقات أفلام «ذي غرايت ديكتاتور» و«مودرن تايمز» و«ذي غولد راش»، إضافة إلى «سيتي لايتس» و«ذي كيد».

وأنجز ليو كوبر ملصقات إعلانية كثيرة وأخرى لمسارح عدة في العاصمة الفرنسية. وفي 2015، أنجز رسمًا عن الهجوم على مقر جريدة «شارلي إيبدو» الساخرة أظهر تشارلي تشابلن مع قبعته الشهيرة على شكل هدف سقطت عليه الرصاصات. ونشرت جريدة «ليبراسيون» الفرنسية هذا الرسم ضمن عدد خاص.

وقبل بضعة أيام من وفاته «خلال نومه»، كان ليو كوبر يعمل أيضًا على ملصق للمجموعة الموسيقية المقبلة للفنان الروماني الفرنسي فلاديمير كوسما.