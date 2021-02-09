خبيرة تجميل أردنية تحقق شهرة عبر تقمص شخصيات عالمية

خبيرة التجميل الأردنية آلاء بليحة تستعد لأداء شخصية الملكة إليزابيث الثانية في شقتها بعمّان، 2 فبراير 2021 (أ ف ب)

حققت الأردنية الشابة آلاء بليحة خلال أشهر قليلة شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي في بلدها، بفضل مقاطع طريفة تابعها الآلاف تظهر قدرتها على تعديل مظهرها وملامح وجهها لتقمص مشاهير عرب وأجانب.

ولمواجهة الملل خلال فترات الإغلاق بسبب فيروس «كورونا»، سخّرت بليحة (27 عامًا) موهبتها في فيديوهات استخدمت فيها مساحيق التبرّج لإعادة تشكيل ملامح وجهها، وفق «فرانس برس».

ودرست الشابة الفنون البصرية في الجامعة الأردنية وعملت لفترة خبيرة للتجميل في البحرين قبل أن تضطر للعودة إلى بلادها بعدما فقدت عملها بسبب الجائحة.

وفي مسكنها في أحد مباني حي جبيهة شمال العاصمة عمّان حيث تقطن مع أمها وشقيقها الأصغر، لا تحتاج بليحة سوى لقليل من مستحضرات التجميل والشعر المستعار والعدسات الملونة لتتقمص شخصية نجمة هوليوودية أو ملكة أو رئيس دولة.

وقلدت حتى الآن عشرات الشخصيات منها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والممثلة أنجلينا جولي وملك البوب مايكل جاكسون ولاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقول بليحة لوكالة «فرانس برس» من غرفتها المليئة بالفرش ومستحضرات التجميل والملابس والأكسسوارات: «بسبب الإغلاق وساعات الفراغ الطويلة، قررت أن أقوم بأمر لطالما أحببته منذ صغري وهو تقمص الشخصيات».

وتوضح: «بسبب الضجر والملل والضغوطات النفسية التي كان يعانيها الجميع عند بدء الجائحة، قررت اختيار شخصيات كوميدية من أجل إدخال السعادة والبهجة في قلوب الناس».

شخصيات مثيرة للجدل

وتشير آلاء خلال وضعها المساحيق لتقليد شخصية ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (95 عامًا): «قررت تقليد شخصيات عالمية ووضعها على صفحتي في إنستغرام لأرى رد فعل الناس، ففوجئت بردود أفعال إيجابية وتشجيع الناس».

واستقطبت بهذه الفيديوهات اهتمام الكثيرين، وبات لديها نحو 30 ألف متابع على «تيك توك» و24 ألفًا على «إنستغرام».

وتقول إنها قلدت شخصيات «مثيرة للجدل» كترامب الذي شخصت رد فعله بعد خسارته الانتخابات أمام منافسه جو بايدن.

وتتلقى آلاء تعليقات من متابعيها تشيد بأدائها في مقاطع قلّدت خلالها أيضًا أسماء عربية كبيرة من أمثال أم كلثوم وفريد الأطرش وفيروز وعادل إمام وكاظم الساهر.

وتشغّل بليحة في هذه المقاطع صوت الشخصيات التي تتقمصها مع تحريك شفتيها بالتزامن.

وهي تمضي وقتًا طويلًا يصل إلى سبع ساعات أمام المرآة لتقمص الشخصية التي تدرسها جيدًا عبر مشاهد «فيديوهات عن تصرفاتها وحركاتها وطريقة كلامها وملابسها ومشيها وتدخينها».

وتصف بليحة، التي تجيد الرسم وملأت جدران غرفتها وخزانتها بالرسومات، العمل الذي تقوم به بأنه «ممتع ومسلٍّ، فهذا يخرجني من شخصيتي لأصبح شخصًا آخر لبعض الوقت».

اكتشاف الموهبة

ولا تكتفي بليحة بالتقليد من أجل التسلية، إذ تبعث أيضًا برسائل اجتماعية، كما حصل عبر نشرها صورًا ومقطع فيديو خلال اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر، تظهر آثار ضرب وعنف عليها باستخدام مساحيق تبرّج.

وتقول: «يجب أن نسلط الضوء على هذه القضايا وأن يكون لنا رأي وموقف، فليس كل شيء مضحكًا ومسليًا في هذه الحياة، هناك نساء يتعرضن للعنف والاضطهاد، وهذا يجب أن يتوقف».

وتعتبر الشابة الأردنية أنّ للجائحة أثرًا إيجابيًّا على حياتها، فقد اكتشفت مواهبها ونمّتها.

وتعمل بليحة حاليًا مصممة وخبيرة تجميل في مسلسل رمضاني أردني، كما تشارك في عمل آخر سيُعرض أيضًا في رمضان تقلّد فيه شخصيات فلسطينية.

ويقول الممثل والكاتب الأردني عمر زوربا إن «آلاء موهبة أردنية فريدة من نوعها وتستحق منا كل الدعم والاهتمام».

ويوضح أنه فوجئ عندما شاهد خلال فترة الحجر المنزلي فيديو لها على «إنستغرام» وهي تتقمص شخصيته.

ويضيف الفنان الأردني: «أعجبني عملها واحترافيتها، لذا جرى الاتفاق معها على العمل معنا في مسلسل كوميدي من كتابتي وبطولتي يتألف من 15 حلقة سيتم عرضه في رمضان».

ويقول: «لديها قدرات كبيرة حتى أنها تستطيع تغيير ملامح وجه الممثلين كليًّا لتمكنهم من أداء دورين مختلفين في المسلسل نفسه، وهذا الأمر يريحنا ويسهل علينا عملنا».

ويؤكد أن آلاء بليحة «فنانة بكل معنى الكلمة وليست خبيرة تجميل فقط»، مضيفًا: «لم أرَ في الأردن فنانة بمثل هذا المستوى والإبداع والحرفية».