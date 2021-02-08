وفاة مدير تصوير أفلام فيليني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 11:22 صباحا
السينمائي الإيطالي جوزيبي روتونو (يمين) مع مصمم الإنتاج فيليب روزنبرغ في لوس أنجليس في 7 مايو 2007 (أ ف ب)

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، الأحد، وفاة مدير التصوير الإيطالي جوزيبي روتونو، الذي عاون أسماء كبرى في عالم الإخراج بينهم فيديريكو فيليني ولوكينو فيسكوتي وسيدني بولاك، عن 97 عاما.

وكان «بيبينو» روتونو المولود سنة 1923 في روما دخل عالم السينما في سن العشرين، بعدما طلبه روبرتو روسيليني لتصوير «ذي مان ويذ إيه كروس»، وفق «فرانس برس».

وعمل بعدها مع كبار المخرجين الإيطاليين أبرزهم فيديريكو فيليني، إذ تولى إدارة التصوير في ثمانية من أفلامه، بينها «كازانوفا» (1976) و«ساتيريكون» (1969)، إضافة إلى لوكينو فيسكونتي وفيتوريو دي سيكا.

كما كان لروتونو مسيرة في الخارج، إذ تعاون مع أسماء شهيرة من أمثال جون هيوستن ومايك نيكولز وسيدني بولاك وتيري غيليام.

ورُشح لنيل جائزة أوسكار، كما حصل على جائزة بافتا (الموازية في بريطانيا للأوسكار في الولايات المتحدة) سنة 1980 عن فيلم «آل ذات جاز».

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