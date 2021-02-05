وفاة الفنان القدير عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما

الفنان المصري عزت العلايلي، (أرشيفية: الإنترنت)

توفي الفنان المصري القدير عزت العلايلى عن عمر ناهز الـ86 عاما، اليوم الجمعة، حسبما نقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية.

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية العام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته إخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تلفزيونية قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم «رسالة من امرأة مجهولة» العام 1962 الذى كان بدايته السينمائية.

ثم تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان فى فيلم «الأرض» العام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله «الطريق إلى إيلات، وأهل القمة، والمنصورية، والتوت والنبوت»، وفى المسرح شارك فى عدة مسرحيات من أهمها «أهلا يا بكوات، وثورة قرية».