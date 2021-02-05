وفاة الفنان القدير عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 02:03 مساء
الفنان المصري عزت العلايلي، (أرشيفية: الإنترنت)

توفي الفنان المصري القدير عزت العلايلى عن عمر ناهز الـ86 عاما، اليوم الجمعة، حسبما نقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية.

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية العام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته إخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تلفزيونية قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم «رسالة من امرأة مجهولة» العام 1962 الذى كان بدايته السينمائية.

ثم تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان فى فيلم «الأرض» العام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله «الطريق إلى إيلات، وأهل القمة، والمنصورية، والتوت والنبوت»، وفى المسرح شارك فى عدة مسرحيات من أهمها «أهلا يا بكوات، وثورة قرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ديربيات» ساخنة تنتظر كبار الدوري في نسخته الـ46
رياضة محلية
ترامب يرفض الشهادة في محاكمته البرلمانية: «غير دستورية»
دولى
السعودية ترد على ما ورد في خطاب بايدن بشأن حرب اليمن
عربى
تفاصيل رسالة مجلس الأمن إلى غوتيريس بتشكيل ونشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ...
ليبيا
«خيانة ذات بُعد تاريخي».. ترامب مطلوب للشهادة في إطار محاكمته
دولى
الأهلي المصري يطيح بالدحيل القطري.. ويضرب موعدا مع بايرن ميونخ في مونديال ...
رياضة عالمية
تقرير أممي «صادم» يكشف تفاصيل تمسك حركات سودانية بإبقاء قواتها في ليبيا
ليبيا
الأوساط الفرنسية تتساءل.. كيف سيكون رد فعل الخاسرين في جولة جنيف؟
ليبيا
مرشحو حكومة ما قبل الانتخابات يختتمون عرض برامجهم.. ووليامز: وقعوا على احترام ...
ليبيا
اللجنة الاستشارية بـ«الوفاق» تصدر 6 توصيات «عاجلة» لمواجهة «كورونا»
ليبيا
ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟
طب وصحة
برلين تدعو واشنطن إلى استخدام «نفوذها» لتسوية الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل رسالة مجلس الأمن إلى غوتيريس بتشكيل ونشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا