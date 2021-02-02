وفاة الممثل الأميركي داستن دايمند بالسرطان

الممثل الأميركي داستن دايمند في محكمة بولاية ويسكونسن، 19 فبراير 2015 (أ ف ب)

غيّب الموت الممثل الأميركي داستن دايمند الذي اشتهر بدور «سكريتش» في مسلسل «سيفد باي ذا بّل»، إذ توفي، الإثنين، بمرض السرطان، حسب ما أكد مدير أعماله روجر بول لوكالة «فرانس برس».

وأوضح بول أن داستن دايمند (44 عامًا) «لم يتعذب»، إذ إن إصابته بالسرطان اكتُشفت قبل ثلاثة أسابيع فحسب.

وشكّل مسلسل «هيلو ميس بليس» (1987-1989) نقطة الانطلاق لمسيرة الممثل المولود في كاليفورنيا، وانتقل جزء كبير من فريق هذا المسلسل لاحقا إلى «سيفد باي ذا بّل».

وكان هذا المسلسل يُعرَض على محطة «إن بي سي» لمدة أربعة مواسم، وبلغ عدد حلقاته ستا وثمانين، وحظي بشعبية كبيرة خارج الولايات المتحدة.

وتناول المسلسل الحياة اليومية لطلاب مدرسة ثانوية خيالية في لوس أنجليس هي مدرسة بيسايد الثانوية، مثيرًا من خلال أسلوبه البسيط بعض المشاكل الرئيسية للمراهقة.

وتولى داستن دايمند دور التلميذ سامويل «سكريتش» باورز الذي تتناقض اهتماماته وطريقته في التفكير جذريا مع شخصية زاك موريس (مارك بول غوسيلار)، بطل المسلسل بلا منازع.

وعلى الرغم من مساهمته في نجاح المسلسل، لم يحصل داستن دايمند لاحقا سوى على أدوار ثانوية صغيرة في إنتاجات من الدرجة الثانية.

وأصدر دايمند العام 2009 كتابا بعنوان «بيهايند ذا بِل» أورد فيه الكثير من الأخبار من كواليس المسلسل، لكنّه أقرّ لاحقا أن كتابه حافل بالأكاذيب.

وفي العام الفائت، كان داستن دايمند الغائب الأكبر عن الموسم الجديد من «سيفد باي ذا بّل» على منصة «بيكوك» الجديدة بمشاركة عدد كبير من الممثلين الذين شاركوا في المسلسل الأصلي.

في العام 2015، حُكم عليه بالسجن أربعة أشهر بتهمة طعن زبون في حانة بويسكونسن بعد مشادة.