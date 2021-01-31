عدد المسلسلات الأميركية يتراجع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 02:11 مساء
شعارات أربع قنوات تلفزيونية رئيسية في الولايات المتحدة (أ ف ب)

للمرة الأولى منذ بدء نشر هذا المؤشر السنوي، تراجع عدد المسلسلات التي بثت أو طرحت حلقات جديدة منها عبر الإنترنت، في الولايات المتحدة العام الماضي مقارنة مع 2019.

ففي 2020، عرضت قنوات التلفزيون أو منصات البث التدفقي 493 مسلسلا، بتراجع 7% خلال عام، على ما أعلنت «إف إكس ريسرتش» التابعة لمجموعة «ديزني»، حسب «فرانس برس».

وكان مجموع المسلسلات حقق في 2019 مستوى قياسيا بلغ 532، أي أكثر من ضعفي العدد المسجل قبل عشر سنوات (2011).

ومع وصول منصات جديدة أبرزها «ديزني +» و«آبل تي في +» و«إتش بي أو ماكس» و«بيكوك» بين نوفمبر 2019 ويوليو 2020، غزت مسلسلات جديدة الشاشات في الأشهر الأخيرة.

غير أن جائحة «كوفيد-19» شلّت هوليوود منذ ربيع 2020، ما عطّل عجلة تصوير الأعمال الجديدة مذاك.

ولم تعطِ «إف إكس ريسرتش» أي تحليلات إزاء أسباب هذا التراجع، وهو الأول منذ بدأت المجموعة نشر هذه الأرقام سنويا في 2009. كما لم تقدم تفاصيل عن قنوات البث.

وفي السنوات الماضية، أظهرت الأرقام ازديادا كبيرا في المسلسلات المعروضة على المنصات الإلكترونية، في مقابل تراجع أعداد الأعمال المعروضة على قنوات الكابل وأيضا بدرجة أقل على القنوات الوطنية الأميركية.

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