مصر تسترد 5 آلاف قطعة أثرية من الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 10:57 صباحا
القطع الأثرية المصرية والتي كانت بحوزة متحف الإنجيل المقدس بواشنطن (أ ف ب)

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأربعاء، وصول خمسة آلاف قطعة أثرية مستردة من الولايات المتحدة الأميركية بعد مفاوضات استمرت سنوات.

وقال بيان لوزارة السياحة والآثار «وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المصرية والتي كانت بحوزة متحف الإنجيل المقدس بواشنطن»، وفق «فرانس برس».

وقال المشرف العام على إدارة الآثار المستردة شعبان عبدالجواد، بحسب البيان، إن المجموعة تشتمل على نحو خمسة آلاف قطعة من مخطوطات البردي كُتب عليها نصوص باللغة القبطية وبالخط الهيراطيقي والديموطيقي.

وأضاف أن هناك أيضًا مخطوطات لصلوات دينية مسيحية مدونة بالعربية والقبطية معًا أو العربية فقط، وعددا من الأقنعة الجنائزية وأجزاء من توابيت ورؤوس تماثيل حجرية ومجموعة من البورتريهات.

وسيتم إيداع القطع المتحف القبطي في القاهرة.

وأوضح البيان أن هذه القطع «ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وإنما نتيجة الحفر خلسة»، وخرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

وبدأت وزارة السياحة والآثار المصرية تطالب السلطات الأميركية المعنية باسترداد هذه القطع منذ العام 2016.

وأشار البيان إلى أن التفاوض استمر «بين مسؤولي وزارة السياحة والآثار ومسؤولي متحف الإنجيل المقدس على مدى عامين، وانتهى بالاتفاق على قيام المتحف برد جميع القطع الأثرية المصرية التي بحوزته إلى الحكومة المصرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» يتوقف عن توصية مستخدميه بالانضمام إلى مجموعات سياسية
دولى
حصيلة وفيات يومية قياسية في العالم.. وكورونا المتحور يواصل تفشيه
دولى
بكاء وانهيار.. الدنمارك تحطم حلم المنتخب المصري الغائب منذ 20 عاما في مونديال ...
رياضة عالمية
إدارة بايدن تعلق بيع أسلحة للسعودية ومقاتلات «إف-35» للإمارات
دولى
البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي «واضح ومعمق» حول منشأ «كوفيد-19»
دولى
كندا: سكان بالعاصمة يسعون لتغيير اسم «ترامب» الذي يحمله شارعهم
دولى
بوقادوم يؤكد للسراج استعداد الجزائر للعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا تعلن فرض غرامة على منصات التواصل الاجتماعي لتحريضها قاصرين على التظاهر
دولى
بوتين يندد بمجموعات الإنترنت العملاقة ويتهمها بأنها أصبحت «منافسة للدول»
دولى
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
أبراموفيتش المتسرع و300 مليون دولار ملفات تنتظر توخل المشاكس في تشيلسي
رياضة عالمية
إصابات «كورونا» تتخطى 100 مليون شخص في العالم
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتحقق المناعة الجماعية ضد كورونا في 2021؟