رحيل المناضل الدكتور فيصل عبدالعزيز الزقلعي

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الأربعاء 27 يناير 2021, 03:00 مساء
دفعة قسم الفلسفة والاجتماع لسنة 1970

 المناضل فيصل عبدالعزيز الزقلعي في ذمة الله

توفي أمس الثلاثاء، فيصل عبدالعزيز الزقلعي، أحد الشخصيات الوطنية التي عرفت بمعارضتها نظام العقيد معمر القذافي، وهو من القلائل الذين نجوا من محاولات الاغتيال التي استهدفت عديد الشخصيات المعارضة للنظام، حيث أصيب برصاصة كادت تقضي عليه، وفقد جراءها إحدى عينيه.

درس الدكتور فيصل الزقلعي علوم الفلسفة والاجتماع في الجامعة الليبية ببنغازي، سنة 1966، وتخرج فيها سنة 1970، واقترن على أثرها بزميلته فريدة العلاقي الناشطة المعروفة، وشكلا معا أثناء دراستهما شعلتين من النشاط الثقافي والاجتماعي، والرياضي، ثم أكملا دراستيهما في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي مطلع التسعينات رجع الدكتور فيصل الزقلعي إلى طرابلس استجابة لوعود النظام، بالأمان ومواصلة التدريس في جامعة الفاتح (طرابلس)، ولكن ذلك لم يحدث، إذ أرغم على البقاء في طرابلس، إلى أن رحل يوم أمس الموافق 26/1/2021.

يذكر أن والده المرحوم عبدالعزيز الزقلعي كان من الشخصيات المشهود لها بالنضال قبل استقلال ليبيا، وهو أحد أعضاء لجنة الستين التي وضعت دستور المملكة الليبية المتحدة.     

نشيد يابلادي في افتتاح الليلة الليبية قي الجامعة الليبية
المرحوم فيصل الزقلعي مع طلبة الجامعة الليبية رفقة الدكتور هادي بولقمة
نتنافس رياضي بين الكليات الليبية في غابة جود دايم
في الليلة الليبية
المرحوم المناضل والسياسي عبد العزيز الزقلعي احد اعضاء لجنة الستين
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