أحمد فؤاد سليم ومها نصار ينضمان إلى «الطاووس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 05:10 مساء
مها نصار تتوسط جمال سليمان، يمين، وأحمد فؤاد سليم (خاص لـ بوابة الوسط)

تعاقد كل من الفنان القدير أحمد فؤاد سليم والفنانة مها نصار، على المشاركة في بطولة مسلسل «الطاووس» المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، تحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير.

وبدأ أحمد فؤاد سليم ومها نصار تصوير مشاهدهما بالمسلسل في استوديو مصر، على أن يتم الانتقال خلال الأيام المقبلة للتصوير في ديكور آخر، خصوصا أنهما يقدمان أدوارا محورية في أحداث المسلسل، في ظل حرص روؤف عبدالعزيز على التصوير بشكل مستمر لسرعة الانتهاء من نسبة كبيرة من العمل.

يشار إلى أن مسلسل «الطاووس» بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأشرف مصيلحي، وفرح الزاهد.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، الذي يقدم دور محام مخضرم يحقق في إحدى القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب.

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