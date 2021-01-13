إصدار عناوين جديدة لسلسلة «كتاب الوسط»

أغلفة عناوين كتب جديدة من إصدارات سلسلة «كتاب الوسط». (الوسط)

أصدرت مؤسسة «الوسط» الإعلامية عبر سلسلتها «كتاب الوسط» عناوين جديدة لكتب متنوعة لنخبة من الكتاب والصحفيين والأكاديميين الليبيين في عدة جوانب، منها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والرياضية.

ومن أبرز إصدارات 2021، كتاب «ذاكرة معتقل» وهو سيرة ذاتية للسيد صالح الغزال، حيث يسرد فيها سنوات اعتقاله الثماني عشرة في سجون القذافي، أما كتاب «محمد الزواوي.. متعة السخرية»، فهو من إعداد الباحثة الليبية فاطمة غندور، ويجمع الكثير عن رسام الكاريكاتير الشهير محمد الزواوي عبر ما كتبه عدد من الكتاب والمهتمين خلال سنوات مختلفة، مما يعتبر استعادة للذاكرة الوطنية وفقًا لما كتبته غندور في مقدمة الكتاب.

كما صدر كتاب «مصطفى بن عامر.. وطن ووطنية»، من إعداد الكاتبة أمينة حسين، وهو سيرة حياة المناضل الوطني خلال مرحلة الاستقلال، وتوثيق لتلك المرحلة وكفاح ذلك الجيل.

وفي الجانب الرياضي صدر كتاب «إبراهيم المصري..حارس المرمى الفنان» للصحفي الرياضي المخضرم الأستاذ فيصل فخري الذي يوثق في هذا الكتاب مسيرة نجم الكرة الليبية وحامي عرين المنتخب الوطني خلال الستينات، كما يعرج الكتاب على جزء مهم من تاريخ الكرة الليبية.

يذكر أن الأديب أحمد الفيتوري هو المحرر المسؤول عن سلسلة «كتاب الوسط» التي تصدرها مؤسسة «الوسط» الإعلامية، وانطلقت إصداراتها منذ بداية العام 2018.