مي كمال تعيد إحياء «عطاشى» لوالدتها عفاف راضي «فيديو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 01:50 مساء
المطربة الشابة مي كمال (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة المصرية الشابة مي كمال أجدد أعمالها الغنائية «عطاشى»، أحد أشهر أعمال والدتها الفنانة القديرة عفاف راضي، وذلك بشكل فيديو كليب تم تصويره في أسوان.

واختارت مي بدء انطلاقة غنائية جديدة في مشوارها الموسيقي عبر إعادة إحياء رائعة «عطاشى»، من ألحان الموسيقار القدير الراحل بليغ حمدي، وكلمات عبدالرحيم منصور، وذلك بعد قرابة خمسين سنة منذ تقديمها لأول مرة بصوت والدتها عفاف راضي في مطلع السبعينات.

كما تعد الأغنية الجديدة أول أعمال مشروع مي كمال الجديد، الذي تعيد خلاله إحياء روائع عفاف راضي الغنائية بشكل موسيقي عصري ومختلف، وتطلق أغانيه فرادى كل فترة على أن تجمعها في مشروع ألبوم، ويتم تقديمها في حفلات جماهيرية تقديرا لمشوار والدتها الطويل في عالم الفن، وجاء إطلاق الأغنية بعد أن طرحت مي أخيرًا أولى أغانيها الأصلية «وسط الزحام».

وانطلقت مي كمال في مشوارها الغنائي المنفرد منذ قرابة سنتين، ويتنوع أسلوبها بين الغناء الأوبرالي والشرقي وشغفها بموسيقى الجاز، وحفر عشق الغناء في داخلها منذ الطفولة حيث نشأت بخلفية موسيقية عريقة بتأثرها بوالدتها المغنية والممثلة عفاف راضي، التي أسهمت بتشكيل أسلوبها الحالي بخلفيات الغناء العربي الكلاسيكي والأوبرا.

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