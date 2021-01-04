بدء تصوير مسلسل «كاغط حرش» في بنغازي

الفنان حمزة بليبلو . (الوسط)

بدأ الفنان، حمزة بليبلو، تصوير مسلسل «كاغط حرش» بمدينة بنغازي، الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك.

وقال الفنان حمزة بليبلو لـ«بوابة الوسط»، إن «مسلسل كاغط حرش من تأليف الكاتب توفيق قادربوه، وإخراج محمد الصفوة».

وأضاف: «العمل يقع في 15 حلقة، وهو كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولته الفنان رياض التاورغي، والفنانة نجاة عطية، والفنان جمال النويصري والفنان عمر القيري وعدد من الفنانين والنجوم كضيوف للحلقات».

وأشار الفنان حمزة بليبلو إلى أن مسلسل «كاغط حرش» من إنتاج شركة «البصمة ميديا»، التي قامت بإنتاج مجموعة من الأعمال الأخرى التي ستعرض في شهر رمضان، من ضمنها برنامج «الوتر» وهو عبارة عن سهرات فنية من تقديم الفنان يوسف اقسيم، ويستضيف عددًا من الفنانين من كل مدن ليبيا، وفكرة محمد الصفوة وإخراج ربيع الطرابلسي.