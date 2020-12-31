عمرو دياب يختتم 2020 بـ«شكرًا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 05:00 مساء
أغنية «شكرا» من ألبوم عمرو دياب الجديد «يا أنا يا لاء» (خاص لـ بوابة الوسط)

اختتم الفنان المصري عمرو دياب 2020 بطرح أغنية «شكرا» من ألبومه الجديد «يا أنا يا لاء».

وانفرّدت «أنغامي» بمحتوى ألبوم الفنان الملقب بـ«الهضبة» في تعاونٍ حصريّ مع إحدى شبكات المحمول، سواء في مصر أو باقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الألبوم الذي أنتجته شركة «ناي» يضم 12 أغنية هي: «يا أنا يا لاء» كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، «محسود» كلمات تركي آل الشيخ، ألحان خالد عز، «شكرًا» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، «عايز أعمل زيك» كلمات تامر حسين وألحان إسلام زكي، «طبل» كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي، «بتهزر» كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور، «فاكرني يا حب» كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد، «وأنا معاك» كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز، «يا دلعو» كلمات تركي آل الشيخ وألحان سهم، «من العشم» كلمات تركي آل الشيخ وألحان تامر عاشور، «محسود» (Remix)، «الجو جميل» كلمات محمد القاياتي وألحان محمد يحيى.

تنوعت أغاني الألبوم بين الجو الرومانسي الحالم والإيقاع الراقص الذي أضفى بعض الفرح إلى يوميات المستمعين، في ختام سنةٍ كان من الصعب الابتهاج كثيرًا خلالها.

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