تلقي اللقاح قد يصبح شرطا لحضور الحفلات في سويسرا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 02:40 مساء
عدد من المتنزهين يضعون كمامات في ساحة ريبون وسط مدينة لوزان السويسرية، 17 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

كشف منظمو الحفلات والأنشطة الجماهيرية في سويسرا، الأحد، أنهم يدرسون إمكان جعل التلقيح ضد «كوفيد-19» إلزاميا لأفراد الجمهور، وهو إجراء قد يسمح بمعاودة إقامة المهرجانات والعروض.

وقال المدير العام للجمعية المهنية لمنظمي الحفلات الموسيقية والعروض والمهرجانات السويسرية ستيفان بريتينموسر لجريدة «زونتاغس بليك» إن «تلقّي اللقاح قد يكون يومًا ما واحدًا من مجموعة إجراءات للتمكن من حضور الحفلات»، وفق «فرانس برس».

وكانت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا انطلقت، الأربعاء، في سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 8,6 مليون نسمة، بعدما سجلت فيها أكثر من 425 ألف إصابة أدت إلى 6500 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

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