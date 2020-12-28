جلال غالي ينضم لـ«الشنطة» ويستقبل العام الجديد بـ«الحلوة اللي بتتمايل»

جلال غالي مع بيومي فؤاد (خاص لـ بوابة الوسط)

انضم الفنان جلال غالي إلى أسرة فيلم «الشنطة»، والذي بدأ تصويره في دبي منتصف شهر ديسمبر الجاري، على أن تستكمل مشاهده الأخيرة في القاهرة ليكون جاهزًا للعرض خلال إجازة نصف العام.

والفيلم من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف دسوقي ومحمد عبدالعظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إخراج أحمد البدري.

يؤدي جلال غالي في الفيلم شخصية «فنان» يقدم أغنية خاصة على المسرح، وهي أغنية تم إعدادها خصيصًا للعمل، ويعلق على مشاركته، قائلا: «بداية لي الشرف أن تكون أولى تجاربي بجانب أساتذة كبار في عالم التمثيل وخاصة الكوميديا، لأن الأفلام الكوميدية هي الأقرب إلى قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، والأمر الآخر الذي أسعدني هو تقديمي في هذا الفيلم بشخصيتي الحقيقية كمغنٍ، وأتمنى أن ينال دوري والفيلم عمومًا رضاء الجمهور».

على صعيد آخر طرح جلال غالي تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد واستقبال السنة الميلادية الجديدة أغنية بعنوان «الحلوه اللي بتتمايل»، وهي من كلمات محمد بهلول وألحان مصطفى حام وتوزيع عمرو العزبي، والتي سجلها في استوديوهات ريتاج للإنتاج الفني، وأرفق غالي العمل الجديد بكليب مصور من إخراجه.

ويقول جلال: «أحببت أن تكون الأغنية من اللون الراقص ومليئة بالفرح، لنستقبل فترة الأعياد والعام الجديد بحالة نفسية مختلفة عما عايشناه في العام الفائت».

وأضاف: «أتمنى أن يكون العام الجديد مليئا بالخير على كل الناس، وأنا أستعد لعام فيه الكثير من التعاونات الفنية والمفاجآت التي أتمنى لها النجاح».