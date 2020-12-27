انطلاق المنتدى الوطني للمرأة والشباب

مدينة الخمس تشهد انطلاق فعاليات المنتدى الوطني للمرأة والشباب 2020 (صفحة الهيئة: فيسبوك)

يحتضن منتجع غنيمة السياحي ببلدية الخمس، جلسات ورش العمل والموائد المستديرة بالمنتدى الوطني الليبي للمرأة والشباب 2020، والذي انطلق، السبت.

ويأتي المتتدى في إطار المناشط التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة بمناسبة احفالات الشعب الليبي بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا، حسب الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت.

وافتتح حسن أونيس رئيس الهيئة للثقافة المنتدى، بحضور الدكتور المهدي الأمين وزير العمل بحكومة الوفاق الوطني، والعميد عبد الباسط تيكا المستشار العسكري بوزارة الخارجية وآمر عمليات الدعم بقوة مكافحة الإرهاب، وعميد بلدية الخمس.

وتناول المنتدى العديد من البنود، وهي الانتخابات، ومشكلة الفقر والبطالة، والمواصلات والمرور والحوادث والطرق، ومشكلة النفايات وأهمية إدارتها، والمعرفة الاقتصادية، والتعليم، إضافة لملف المياه والفلاحة بأنواعها والاقتصاد الأزرق، وملف الأمن وتطوير الشرطة ومكافحة الإرهاب، تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب، وأهمية تمكينهم في إدارة الدولة الليبية.

وشمل أيضا ملف التنمية المستدامة، والتعاون الدولي، وملف الطاقة، ومشاريع النفط والغاز، ومشكلة الكهرباء، ومستقبل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتجارة العبور وسبل دعمها لتكون من ركائز الأقتصاد الوطني، والتنوع الثقافي والتنمية الثقافية المجتمعية، والثوار والمقاتلين الشباب والتحول من الثورة إلى الدولة.

وفي كلمته، شدد أونيس على أهمية مثل هذه الفعاليات، لأجل دعم التنمية المستدامة، وتحقيق السلام والاستقرار، والأمن، وضرورة دعم القيادات الليبية الشابة لتولي المناصب القيادية، وقال إن «الشباب قادر على تبني الأفكار الخلاقة وتنفيذها».

و أعلن رئيس الهيئة عقد شراكات ومسارات مشتركة بين الهيئة العامة للثقافة، والشباب والنساء في كل ربوع ليبيا، ودعا للتوجه إلى مكاتب وفروع الهيئة العامة للثقافة في كل بلديات ليبيا، لتكون فرصة لهم، للمشاركة في الوظائف القيادية في قطاع الثقافة.

وفي ختام كلمته رحب أونيس بالجميع «للعمل معًا لأجل ليبيا الجديدة، الحاضنة والجامعة، لصنع مستقبل أبنائنا، كما صنعه الأجداد والآباء قبل أكثر من سبعين عامًا».

مدينة الخمس تشهد انطلاق فعاليات المنتدى الوطني للمرأة والشباب 2020 (صفحة الهيئة: فيسبوك)