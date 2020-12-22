أغاني المهرجانات الأكثر استماعا على «أنغامي» في 2020

تصدر عمرو دياب الأسماء في مصر لهذا العام يليه محمّد حماقي وتامر حسني (خاص لـ بوابة الوسط)

في 2020 سُجّل حوالي 11 مليار استماع على «أنغامي»، في رقمٍ تخطّى استماعات العام الماضي بأشواط. ورغم كل شيء، فإنّ 65 بالمئة من الاستماعات كانت لأغاني فَرِحة، ما يثبت مجددًا قدرة الموسيقى على مواجهة الظروف الصعبة.

وما الأغاني العربية التي تصدرت الأرقام على أنغامي هذه السنة سوى تأكيدٍ على ذلك، فللمرة الأولى جاءت أغاني «المهرجانات» في الطليعة مع «بنت الجيران» لحسن شاكوش وعمر كمال، تليها أغنية «بالبنط العريض» لحسين الجسمي ويطل شاكوش وكمال من جديد في المرتبة الثالثة مع «عود البطل».

بالانتقال إلى الفنانين، فقد تصدر عمرو دياب الأسماء في مصر لهذا العام يليه محمّد حماقي وتامر حسني.

أما في الأغنية الخليجية وللسنة الثانية على التوالي، فاحتل حسين الجسمي المرتبة الأولى تليه أصالة نصري ثم عيسى المرزوق.

في منطقة المشرق العربي، غلب المزاج الرومانسي مع السيدة فيروز في المرتبة الأولى من بين الفنانين، ليأتي ناصيف زيتون ثانيًا وأدهم نابلسي ثالثًا.

شهدت سنة 2020 إصدارات عدة لسيف نبيل الذي تصدر قائمة الاستماعات إلى الأغنية العراقية، تليه أصيل هميم ونور الزين.

أما في الأغنية المغاربية والشمال أفريقية، فحصد سعد لمجرد المرتبة الأولى ثم الشاب خالد وحاتم عمور.

غاصت «أنغامي» في أرقام 2020 لتفهم أكثر سلوك المستمعين خلال سنةٍ لا تشبه سواها، فاتضح لنا أن المزاج الغالب كان الرومانسي، فيما شهدت أغاني الدبكة على سبيل المثال إنخفاضًا ملحوظًا في عدد الاستماعات، إلا أنّ موسيقى «المهرجانات» و«الهيب هوب» كانا النوعَين اللذَين اكتسبا شعبيةً هائلة هذه السنة.

كذلك، فإن الموسيقى المرافقة للرياضة شهدت هي الأخرى نسبة استماع مرتفعة مع ملازمة الناس منازلهم واهتمامهم أكثر بلياقتهم البدنيّة.

سجّل العام 2020 مفاجأة موسيقية جميلة مع ارتفاع عدد الاستماعات للمواهب المحلية الصاعدة التي حصدت حوالي 350 مليون دقيقة استماع مع فريق «كايروكي» في طليعة الفنانين العرب «الإندي» يليهم أحمد كامل وفريق «شارموفرز».

احتل حسين الجسمي المرتبة الأولى في الأغنية الخليجية تليه أصالة نصري ثم عيسى المرزوق (خاص لـ بوابة الوسط)