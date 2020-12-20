مشاغل الكاتدرائيات على قائمة «يونسكو» للتراث غير المادي

عرض بالأنوار عند كاتدرائية ستراسبورغ في شرق فرنسا، 16 أغسطس 2020 (أ ف ب)

أدرجت منظمة «يونسكو» أنشطة مشاغل الكاتدرائيات في أوروبا على سجل الممارسات السليمة لحفظ التراث الثقافي غير المادي.

وأضيفت هذه التقنيات والممارسات الحرفية التي ظهرت في القرون الوسطى خلال تشييد الكاتدرائيات في أوروبا، والتي لا تزال محفوظة في مشاغل في ألمانيا والنمسا وفرنسا والنرويج وسويسرا، برمّتها إلى سجل «يونسكو»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت المنظمة الأممية أن «هذه المشاغل تستضيف اليوم كما في الماضي، مهنا مختلفة يعمل أصحابها بتعاون وثيق» في ما بينهم، وهي «تحافظ على العادات والطقوس التقليدية» كما تشكل «مصدرا للمعارف المتناقلة عبر الأجيال، شفويا أو كتابة».

ومن بين المشاغل المعنية بهذا الإدراج، مشغل «جمعية نوتردام» الذي يهتم بكاتدرائية ستراسبورغ في شرق فرنسا.

وأعلنت بلدية المدينة التي تدير الجمعية أن إدراج المشغل يمثل «اعترافا بعمل فريق» المؤسسة التي «تقدّر وتخلّد مهارة تجمع التقاليد بالابتكار، مع المساهمة في إشعاع كاتدرائية ستراسبورغ والمدينة بصورة أوسع».