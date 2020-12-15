انتهاء تصوير «بنات الماريونيت» استعدادا لعرضه

من كواليس مسلسل «بنات الماريونيت» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى تصوير المسلسل الكوميدي الاجتماعي الإماراتي - السوري «بنات الماريونيت»، من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص الصالح، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في البلدين.

ويعتبر المسلسل أول عمل مشترك إماراتي - سوري كوميدي، وجرت عمليات التصوير على مرحلتين، بين سورية ودولة الإمارات العربية.

وأصدرت شركة «الأشمل» للإنتاج والتوزيع الفني، التي أنتجت العمل، البرومو الرسمي والبوسترات الخاصة بالمسلسل كإعلان رسمي بجاهزية العمل، ليعرض على المحطات الفضائية.

وأثنى المنتج الفني طارق مرعشلي على المسلسل بشكل عام، وتوقع أن يحقق نجاحًا يتناسب مع النجوم والأسماء الموجودة، والجهود التي بذلت منذ انطلاق التصوير.

وأضاف: «يقدم العمل وجبة كوميدية من ناحية الشكل، اجتماعية في مضمونها، ويضم نخبة من ألمع النجوم في سورية والإمارات، كما أن الأفكار المطروحة تتمتع بأهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية».

وتابع: «لفتني الجو الرائع الذي جرت ضمنه عمليات التصوير، فالكل كان مستمتعًا بالعمل، وهذا الأمر سينعكس دون شك على العمل، وسيرفع من سويته الفنية، ليرقى إلى مستوى الجمهور الذواق».

أما الفنانة رنا شميس، فراهنت على أن المتابع سيشعر بمتعة كبيرة أثناء مشاهدة العمل، وأكدت أن هذه النوعية من الأعمال مطلوبة بشدة في هذه الفترة التي يمر بها العالم.

وبات العمل جاهزًا بعد نهاية جميع العمليات الفنية، ومن المتوقع أن يعرض خلال فترة قريبة على محطات فضائية إماراتية وعربية.

يضم المسلسل مجموعة من النجوم، أبرزهم: أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، طارق مرعشلي، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي، جمال العلي، روبين عيسى، جوليا الشواشي، حمد الكبيسي، علي الطاهر، سارة العمراني، شروق البني، حسام الشاه، حسام تحسين بيك، مروة راتب، بريفان عبدالرحمن، عبدالله بوهاجوس.