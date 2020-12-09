هيئة الثقافة تحتفي بكتابي أمال المالطي ومفيدة جبران

حسن أونيس يستقبل مفيدة جبران لمناسبة صدور كتابها الجديد (فيسبوك)

استقبل رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، الإثنين، بمكتبه بطرابلس، كلا من الكاتبة أمال المالطي، لمناسبة إصدار كتابها الذي يحمل عنوان «دعم وتمكين المرأة بين التشريعات الليبية والدولية»، والدكتورة مفيدة محمد جبران، لصدور كتابها «حوش حرملك».

صدر كتاب «دعم وتمكين المرأة بين التشريعات الليبية والدولية» عن الهيئة العامة للثقافة ضمن إصداراتها الجديدة، ويوثق التشريعات الليبية والدولية لدعم وتمكين المرأة ويوفر معلومات أساسية حول حق المرأة الليبية العاملة، حسب صفحة الهيئة في «فيسبوك»، الثلاثاء.

فيما يحتوي كتاب «حوش حرملك» على تاريخ وعمارة حوش حرملك النموذج الحي للعمارة التقليدية الأصلية والحرف التقليدية الليبية.

ورحب أونيس بها، «مشيدا بجهودها لإصدار هذا الكتاب وبما احتواه من مواضيع تراثية تعبر عن أصالة مجتمعنا»، ومن جانبها تقدمت الكاتبة بالشكر لرئيس الهيئة على الاستقبال الرحب والاهتمام بالاطلاع على ما احتواه الإصدار من معلومات تاريخية قيمة.

آمال المالطي (يمين) وحسن أونيس خلال استقبالها لمناسبة صدور كتابها الجديد (فيسبوك)