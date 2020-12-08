عرض الفيلم الصيني «أنيما» ضمن فعاليات الثلاثاء بـ«القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 12:45 مساء
مشهد من الفيلم الصيني «أنيما» (خاص لـ بوابة الوسط)

يقيم مهرجان «القاهرة السينمائي» في التاسعة من مساء الثلاثاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، عرض السجادة الحمراء للفيلم الصيني «أنيما» للمخرجة تساوغن – لنغ، وذلك في عرضه العالمي الأول.

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى أيام الشتاء القارص في بلدة مويرداوجا، أثناء رحلة صيد عائلية، يسقط الأخ الأصغر لينزي في كهف دب بري. فيضطر الأخ الأكبر توتو أن يقتل الدب وهو ما يعتبر من المحرمات في عُرف قبيلة إيونكي، ليقضي بقية حياته ملعون منبوذ.

يتناول الفيلم مجموعة حكايات تبدو كلاسيكية وتقليدية في حبكاتها حيث تتمحور حول علاقة شقيقين ببعضهما البعض وعلاقتهما بالمكان اللذان ينتميان له ولكن ما يميز الفيلم هو كيفية صياغة تلك العلاقات الخاصة والمعقدة في ظل طبيعة مناخية قاسية تفرض على أفراد الأسرة الواحدة التعامل فيما بينهم بشيء من القسوة المستمدة منها، فطبيعة المكان جزء لا يتجزأ من حيوات أفراد الأسرة الواحدة بل أنها محرك رئيسي لأحداثها.

ويعرض في الثانية والنصف مساء، بالمسرح الكبير، الفيلم السلوفاكي "خدم" للمخرج إيفان أوستروتشوفسكي، المشارك ضمن عروض البانوراما الدولية في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تدور أحداث الفيلم في تشيكوسلوفاكيا في الثمانينيات، حول طالبان في إحدى المدارس اللاهوتية يجدان أنفسهما في حيرة شديدة عندما يجبرا على الاختيار بين البقاء أوفياء للمدرسة أو الانصياع لرغبات الشرطة السرية.

عنها

كما يقيم "القاهرة السينمائي" في السادسة من مساء الثلاثاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، عرض سجادة حمراء للفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي، المشارك في المسابقة الدولية للدورة 42، في عرضه العالمي الأول، كما يقام عرض ثان للفيلم نفسه في التاسعة والنصف بمسرح "we" في دار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

وتدخل درية في حالة من الوجد، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول، معها وبها، ليعكس تقلبات وجدانها، وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يختار جنرالا قاد «الغزو الأميركي» لبغداد وزيرا للدفاع
دولى
إجراء 55 جراحة قلب مفتوح بين مارس وأكتوبر الماضيين
ليبيا
كيف فوّت الغرب فرصة تاريخية لدعم تطلعات شعوب دول «الربيع العربي»؟ (تقرير)
دولى
السراج ينعى الحاج غيث سيف النصر: كان مناضلا صادقا
ليبيا
الجزائر: كشف أثري للأبجدية الليبية القديمة يعود لما قبل الوجود الروماني
ليبيا
نادر كارة يكشف عن الخلل الرئيسي في كرة القدم الليبية
رياضة محلية
تجارة «الكتالايزر».. سوق سوداء تسرق هواء الليبيين «تقرير»
ليبيا
النصر يغادر دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري
رياضة محلية
تمديد حظر التجول في تونس حتى نهاية العام للحد من تفشي «كوفيد-19»
دولى
اتهامات للبنك المركزي الأوروبي بزيادة الفوارق بين الأثرياء والفقراء
اقتصاد
«فرانس برس»: «كورونا» يخلّف أزمة أطفال جوعى في الولايات المتحدة
اقتصاد
Adrenaline Lite feat Tchiggy - ادرينالين لايت مع تشيغي
فيديو
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مليون دولار سعر متوقع لهذا الحذاء