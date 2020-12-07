«الثقافة» تتسلم إصداراتها المطبوعة في لبنان

رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس (يمين) يشرف على عملية استلام شحنة المطبوعات (فيسبوك)

تسلمت الهيئة العامة للثقافة، الأحد، في ميناء طرابلس بعض الإصدارات الجديدة، الخاصة بالهيئة التي طبعت في لبنان.

وجاء في منشور الهيئة على «فيسبوك»: «انسجاما مع ما توليه الهيئة العامة للثقافة من أهمية كبرى لطباعة أكبر عدد من الكتب للمؤلفين الليبيين، أشرف رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 بميناء طرابلس على استلام إصدارات الهيئة، بحضور المهندس مصباح الطاهر مدير عام الميناء، والعقيد محمد الجراي مدير أمن منفد ميناء طرابلس، ونعيم الشريف رئيس مركز الجمارك، والعقيد سالم الجطلاوي رئيس مركز شرطة الميناء».

وشملت هذه المطبوعات 67 عنوانا تشمل أغلب فروع المعرفة والآداب والثقافة التي تمت طباعتها في لبنان، حسب منشور الهيئة.

وتوجه رئيس الهيئة بالشكر والتقدير لكل من «المهندس الطاهر حسين مدير ميناء طرابلس، والعقيد محمد الجراي مدير منفد ميناء طرابلس، ونعيم الشريف رئيس مركز الجمارك ولكل من ساهم في إنجاز هذا الجهد».

وأكد أونيس أن هذه الإصدارات ستكون رافدا للمكتبة الليبية، التي «ساهم فيها كتُاب ومبدعون من كافة ربوع الوطن، تشجيعا لهم».

وفال رئيس الهيئة إن «هذه الدفعة هي الأولى وتشمل (67) عنوانا، ننشر من خلالها رسالة السلام والثقافة وأيضا لتحقق الهيئة ما أخذته على عاتقها من دعم للمكاتب والمراكز الثقافية بالكتب والمنشورات والإصدارات الجديدة، والتشجيع على العودة للقراءة والمتابعة وتلقي المعرفة».